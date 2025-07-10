Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

El actor Luis Fernando Hoyos y su colega Patty Grisales recibieron delantal negro en MasterChef Celebrity, 10 años. Al momento de recibir la noticia, Hoyos tuvo una sorpresiva reacción.

Para esta oportunidad, se les pidió a las celebridades realizar un plato de sal o de dulce con productos Bary. Luis Fernando Hoyos presentó un plato que no convenció a los chefs Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch.

Artículos relacionados Marcela Reyes Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

¿Cuál plato presentó Luis Fernando Hoyos y falló en MasterChef Celebrity?

El plato que hizo el actor lo llamó como 'Un bao relish en salsa teriyaki', se trató de un bao con salsa, crocante y otros elementos.

En las retroalimentaciones, la chef Belén calificó que lo que preparó no es un bao, le quedó mazacotudo, reseco y elevando en sal, mientras que, Rausch dijo que era mejor no probar el plato y de Zubiría complementó que nada le funciona en la creación culinaria.

Dicho lo anterior, los jurados tomaron la decisión en segundos de ponerle delantal negro al actor y su reacción asombró.

El plato 'Un bao relish en salsa teriyaki' de Luis Fernando Hoyos | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento internacional Murió el actor Gustavo Cosaín tras diagnóstico de cáncer, esto se sabe

¿Cómo reaccionó Luis Fernando Hoyos al recibir delantal negro en MasterChef Celebrity?

Luis Fernando Hoyos se acercó al atril para quitarse el delantal blanco y ponerse el negro. Sin embargo, fue notorio su descontento debido a que evidentemente lanzó con fuerza el delantal blanco a la cesta.

"Me da una piedra", expresó Hoyos.

Enseguida, la presentadora Claudia Bahamón le dijo que se tranquilizara, pese a que le diera rabia no haber destacado en el reto.

"En esto estamos también para afinar, estoy afinando", ratificó Luis Fernando Hoyos.

Luis Fernando Hoyos recibiendo el delantal negro | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Patty Grisales al recibir delantal negro en MasterChef Celebrity?

Aunque se pensaba que solo iba a haber un delantal negro, el chef Jorge Rausch comunicó que había una más y fue para la actriz Patty Grisales, quien se arriesgó a hacer un postre y no le funcionó, además de que su emplatado fue en una copa.

A diferencia de la reacción de rabia de Hoyos, Patty dio un reflexivo mensaje que gustó a varios.

"Perder para aprender, no es perder. Yo lo veo así", según Patty Grisales.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Taguado se ausenta de MasterChef al sufrir pérdida y regresará con castigo: "Así es la competencia"

Así las cosas, por ahora, Patty, Luis Fernando, Raúl Ocampo y Michelle Rouillard tienen delantales negros y corren riesgo en MasterChef. Revive todos los capítulos en la app del Canal RCN, clic aquí.