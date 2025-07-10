Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Taguado se ausenta de MasterChef al sufrir pérdida y regresará con castigo: "Así es la competencia"

Valentina Taguado no llegó a MasterChef Celebrity y se reveló que fue por una difícil e inesperada situación.

Valentina Taguado
Taguado se ausenta de MasterChef al sufrir pérdida y regresará con castigo | Foto del Canal RCN.

El más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, comenzó con una amarga noticia. La razón de ello se dio porque la locutora Valentina Taguado se ausentó por tener una pérdida.

Muy pronto se conocerá el selecto Top 10 de MasterChef Celebrity, de modo que la competencia culinaria está elevada porque nadie quiere ser eliminado.

¿Por qué Valentina Taguado se ausentó en MasterChef Celebrity?

En la entrada de los cocineros no hubo música ni alegría, pues todos evitan los delantales negros.

Sin embargo, fue notorio que Valentina Taguado no pisó la cocina más importante del mundo. Fue entonces cuando la presentadora Claudia Bahamón comunicó lo que le sucedió a la influencer, pero, pese a esto, resaltó que cuando vuelva tiene delantal negro.

Valentina Taguado
Valentina Taguado no pisó la cocina de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Después de que Violeta Bergonzi reveló sus sentimientos por ser la primera en pasar al Top 10, se habló sobre la ausencia de Taguado.

"Bueno, señores, Valentina tuvo un pequeño percance y no está con nosotros... Valentina regresará en el momento que pueda con delantal negro; le mandamos todo nuestro amor, pero así es la competencia", comentó Claudia Bahamón.

El actor Luis Fernando Hoyos indicó que la locutora tuvo una pérdida familiar muy grave, por eso le brindó compañía y los mejores deseos desde lo más profundo de su corazón. Por su parte, el humorista David Sanín señaló que no es fácil perder a un ser querido y los primeros días son muy raros.

¿Cuál fue la pérdida que sufrió Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Para esas fechas de las grabaciones de MasterChef Celebrity, 10 años, Valentina Taguado se pronunció y lamentablemente dio a conocer que su abuelita había partido de este mundo; fue de las personas más importantes que la acompañó en vida. Se prevé que por eso faltó al set de grabación.

"Descansa mi reina linda, gracias por siempre darnos tanto amor", expresó en su momento Valentina Taguado.

Valentina Taguado
Valentina Taguado sigue compitiendo en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Pese a que es una situación que Valentina no pudo controlar, las reglas de MasterChef son claras y por eso es que cuando regrese llega con delantal negro en plena etapa en la que está por definirse el Top 10 de la temporada 2025 de la producción culinaria.

Todos los capítulos de MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN. Clic aquí.

