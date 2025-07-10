Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿A qué huele La Jesuu? Valentino Lázaro contó su versión y desmintió a Yina Calderón

Valentino Lázaro confesó su experiencia oliendo a La Jesuu y asombró con la respuesta que dio, diferente a la de Yina Calderón.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentino Lázaro, La Jesuu, Yina Calderón
¿A qué huele La Jesuu? Valentino Lázaro contó su versión y desmintió a Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

La influencer Valentina Ruíz, conocida en redes sociales como La Jesuu, ha sido tachada en distintos momentos. Una de las que más la ha criticado es la empresaria de fajas Yina Calderón.

¿Qué ha dicho Yina Calderón sobre el olor de La Jesuu?

Yina Calderón ha sido enfática en criticar sin medida a La Jesuu, especialmente a la hora de referirse al supuesto olor que tendría la creadora de contenido caleña.

En palabras de la polémica emprendedora, La Jesuu no olería tan bien, sin dejar a un lado otros despectivos comentarios que han generado debate en las redes sociales.

Por su parte, Valentina ha pedido respeto por parte de Yina, pero parece como si a la empresaria no le importaran las consecuencias que puede llegar a traer sus palabras.

Yina Calderón, La Jesuu
Yina Calderón y La Jesuu no se quieren | Foto del Canal RCN.

¿Qué reveló Valentino Lázaro sobre a qué huele La Jesuu?

Volvió a resonar el nombre de La Jesuu, pero esta vez por parte del influenciador Valentino Lázaro. De nuevo, el tema de conversación fue a qué huele la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

A diferencia de los comentarios despectivos, Valentino Lázaro se retractó y dio a conocer el olor que él ha percibido de la caleña. Esto desmintiendo algunas palabras y defendiendo a La Jesuu.

"La Jesuu huele delicioso... La Jesuu huele como a chocolatico... Ella usa lociones dulces, usa esos splash que son como de coco, vainilla, dulces", reveló Lázaro.

En el mismo espacio de conversación con 'Dímelo King', se incluyó la presentadora Yaya Muñoz, quien ahora hace parte de este equipo de trabajo, y expresó que La Jesuu no tiene un desagradable olor, ya que ambas estuvieron en La casa de los famosos Colombia.

Cabe recalcar que Valentina Ruiz no solo es foco por las críticas que le hacen, ya que es una joven que es símbolo de resiliencia y mejora de su calidad de vida.

La Jesuu
La Jesuu es un ejemplo de vida | Foto del Canal RCN.

No obstante, se mantienen las diferencias entre La Jesuu y Yina Calderón, quienes en redes sociales parece que no se soportan y se lanzan críticas la una a la otra, produciendo diversas reacciones en las plataformas digitales.

