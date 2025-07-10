Viralizan video por el que dicen que Yina Calderón mira con "envidia" a La Toxi costeña
Yina Calderón es el foco de críticas de los internautas por los cuestionables gestos que le hizo a su amiga La Toxi costeña.
La empresaria de fajas Yina Calderón se estrenó como panelista de su propio programa, allí estuvo su amiga La Toxi costeña.
Sin embargo, ahora Cindy Ávila, nombre de pila de La Toxi costeña, no volvió a aparecer en otros capítulos del mencionado programa, pero quedaron clips en los que Yina Calderón fue tachada.
Resulta que en plena transmisión en vivo, le preguntaron a La Toxi costeña si ella aceptaría ser panelista de otra propuesta de conversación, tal como lo es la del influenciador Dímelo King.
¿Cómo miró Yina Calderón a su amiga La Toxi costeña?
En el momento en el que la mujer del Caribe respondió, los gestos de Yina Calderón no fueron tomados de la mejor forma debido a que algunos aseguraron que fueron de "envidia" más no de una amiga sincera.
De acuerdo con La Toxi, no descarta la posibilidad de trabajar con Dímelo King, pero, por ahora, solo ha sido contactado para un proyecto musical.
Entretanto, Yina Calderón miraba a su amiga, que conoció en La casa de los famosos Colombia 2025, de una manera que a más de uno no le gustó.
Lo anterior porque las expresiones faciales de la polémica empresaria de fajas fue mirándola de arriba a abajo y con total seriedad, hasta el punto en el que algunos la compararon con los distintos momentos en los que Calderón observaba a Karina García en el reality del Canal RCN.
A continuación, el video del criticable gesto de Yina Calderón hacia su amiga La Toxi costeña:
¿Qué opinan de los gestos de Yina Calderón hacia La Toxi costeña?
Luego de que se esparció el clip, los comentarios hicieron eco en las distintas plataformas digitales. Para algunos, Yina Calderón "es el ejemplo de que no quiere que los demás estén mejor que ella".
En la misma vertiente, se pueden leer mensajes como el de que existe la posibilidad de que entre Yina y La Toxi haya una discusión, a la vez que "aunque diga que ella no siente envidia, sabe que sí", se consigna en la red social china TikTok.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike