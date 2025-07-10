Isabella Ladera reveló un curioso truco de belleza con leche materna

La reconocida modelo venezolana y exnovia de Beéle, Isabella Ladera, sorprendió a sus cientos de seguidores con un inesperado tip de belleza para el cuidado facial, creado a base de leche materna.

¿Cuál es el curioso truco de belleza con leche materna que utiliza Isabella Ladera?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, Isabella Ladera recibió una curiosa pregunta por parte de una de sus seguidoras que obtuvo una respuesta aún más inesperada.

La internauta abordó a Ladera sobre qué opinaba del uso de leche materna como parte de la rutina de skin care para lograr mejores resultados. La modelo venezolana manifestó abiertamente que, luego de dar a luz, no solo utilizaba su leche materna para alimentar a su bebé, sino también para bañarlo.

Así mismo, confesó que también la usaba para realizar hielos que posteriormente pasaba por su rostro, bajo la misma técnica de los hielos con agua.

“Yo le hacía baños a mi bebé de mi leche. También hice hielito y los pasaba por mi cara, 10/10”, contó Ladera.

La confesión de Isabella Ladera no tardó en generar todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos y curiosos por este peculiar truco de belleza que, según la modelo, le ha dado excelentes resultados.

¿Es realmente efectiva la leche materna para el cuidado de la piel? Esto dicen los expertos

Erika Romero, dermatóloga de la Universidad Cayetano Heredia, explica que no existe evidencia científica que respalde el uso de la leche materna como tratamiento tópico para el rostro.

“No recomendamos el uso de leche materna como producto antiaging ni como sustituto de medicamentos como la toxina botulínica. Además, la leche materna contiene bacterias que podrían favorecer reacciones alérgicas o infecciones locales en la piel del rostro. Por eso, no la recomendamos”, advirtió.

De esta manera, aunque la leche materna posee múltiples beneficios para la salud de los bebés, los especialistas coinciden en que su aplicación sobre el rostro no es recomendable ni cuenta con sustento científico.