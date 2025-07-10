Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?

Andrea Valdiri entrenó a la orilla del mar. Estos son los beneficios de hacer ejercicio en la playa.

Gisseth Beltrán García
Andrea Valdiri en entrenamiento
Andrea Valdiri tiene su último entrenamiento en Barranquilla/Canal RCN

La influenciadora Andrea Valdiri reveló a sus fanáticos cómo fue su último entrenamiento en Barranquilla para su enfrentamiento contra Yina Calderón en 'Stream Fighters 4'.

¿Cómo fue el último de entrenamiento de Andrea Valdiri en Barranquilla?

A través de una de sus cuentas de Instagram, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que se mostró junto a su entrenador ejercitándose a la orilla del mar.

Andrea Valdiri entrenando en la playa

En la grabación se ve a la barranquillera luciendo un look deportivo cómodo, su pelo recogido en trenzas y entrenando.

"Hoy me despido de Barranquilla. Último entreno antes de viajar a Bogotá. Faltan pocos días para mi debut en @stream_fighters el 18 de octubre. Gracias a mi familia y a todos los que han estado conmigo en este proceso. ¡Vamos con toda machi!", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de felicitaciones por su disciplina y le desearon lo mejor en su competencia contra la empresaria Yina Calderón, con quien además tiene una rivalidad desde hace varios años.

¿Qué beneficios tiene entrenar en la playa?

Luego de la publicación de la influenciadora, algunos seguidores se cuestionaron si es bueno o no entrenar a la orilla de mar.

Andrea Valdiri en su último entrenamiento en Barranquilla

De acuerdo con revista para corredores más grande y prestigiosa del mundo Runner's World la arena de la playa ayuda a aumentar tu resistencia y disminuir el riesgo de lesiones.

Asimismo, según la IA de Chat GPT ejercitarse en la playa también ayuda a reducir el estrés debido a que se está en un entorno natural, por lo que la brisa marina mejora el estado de ánimo y aumenta el gasto calórico.

Ahora Andrea Valdiri deberá adaptarse a la altura de Bogotá para poder dar lo mejor de ella en el enfrentamiento.

Es importante resaltar que, Bogotá está ubicada a 2.600 metros de altitud, por lo que presenta un clima más frío, lo que traduce menor oxígeno disponible, exigiendo más al sistema cardiovascular.

Por su parte, Yina Calderón también se ha mostrado entrenando y dispuesta a dar lo mejor de ella en la competencia.

