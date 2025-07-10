Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?

La influenciadora Andrea Valdiri reveló a sus fanáticos cómo fue su último entrenamiento en Barranquilla para su enfrentamiento contra Yina Calderón en 'Stream Fighters 4'.

Artículos relacionados Marcela Reyes Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

¿Cómo fue el último de entrenamiento de Andrea Valdiri en Barranquilla?

A través de una de sus cuentas de Instagram, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que se mostró junto a su entrenador ejercitándose a la orilla del mar.

En la grabación se ve a la barranquillera luciendo un look deportivo cómodo, su pelo recogido en trenzas y entrenando.

"Hoy me despido de Barranquilla. Último entreno antes de viajar a Bogotá. Faltan pocos días para mi debut en @stream_fighters el 18 de octubre. Gracias a mi familia y a todos los que han estado conmigo en este proceso. ¡Vamos con toda machi!", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de felicitaciones por su disciplina y le desearon lo mejor en su competencia contra la empresaria Yina Calderón, con quien además tiene una rivalidad desde hace varios años.

Artículos relacionados Talento internacional Murió el actor Gustavo Cosaín tras diagnóstico de cáncer, esto se sabe

¿Qué beneficios tiene entrenar en la playa?

Luego de la publicación de la influenciadora, algunos seguidores se cuestionaron si es bueno o no entrenar a la orilla de mar.

De acuerdo con revista para corredores más grande y prestigiosa del mundo Runner's World la arena de la playa ayuda a aumentar tu resistencia y disminuir el riesgo de lesiones.

Asimismo, según la IA de Chat GPT ejercitarse en la playa también ayuda a reducir el estrés debido a que se está en un entorno natural, por lo que la brisa marina mejora el estado de ánimo y aumenta el gasto calórico.

Artículos relacionados Karina García Karina García reveló cómo va su tusa tras ruptura con Altafulla y por qué sacó el comunicado

Ahora Andrea Valdiri deberá adaptarse a la altura de Bogotá para poder dar lo mejor de ella en el enfrentamiento.

Es importante resaltar que, Bogotá está ubicada a 2.600 metros de altitud, por lo que presenta un clima más frío, lo que traduce menor oxígeno disponible, exigiendo más al sistema cardiovascular.

Por su parte, Yina Calderón también se ha mostrado entrenando y dispuesta a dar lo mejor de ella en la competencia.