Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Manelyk confesó que duró dos meses sin lavarse los dientes: ¿cuál fue la razón?

Manelyk González reveló detalles sobre sus vivencias en un reality, en donde quiso cambiar la opinión que se tenía sobre ella.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manelyk González reveló detalles sobre su experiencia en un reality
Manelyk González confesó los duros momentos que vivió en un reality.

La reconocida chica reality, Manelyk González , quien estuvo como invitada especial en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia , recordó su paso por uno de los realities en donde quiso mostrar que ella es más que la imagen que había mostrado en Acapulco Shore.

Artículos relacionados

¿Cómo se dio a conocer a Manelyk González?

La mexicana se volvió famosa tras ser una de las participantes más icónicas del reconocido reality Acapulco Shore de MTV; Allí, Manelyk mostró su personalidad irreverente, rebelde y auténtica.

Por esa forma de ser arrollador, Mane se proclamó como la reina del programa, ya que era la figura que más daba de qué hablar junto a otros compañeros.

Artículos relacionados

En la realidad en donde la convivencia se vivía a flor de piel, González dejó una imagen a nivel internacional de ser una mujer que generaba conflictos y que solo vivía de salir a las fiestas y pasarse de copas, por eso, quiso aprovechar otro programa para ponerle fin a esa percepción que tenían de ella.

Manelyk confesó la razón por la que no lavó sus dientes por dos meses.
Manelyk confesó la razón por la que no lavó sus dientes por dos meses. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Manelyk González duró dos meses sin lavarse los dientes?

En medio de una entrevista para un podcast en México, Manelyk reveló que quería que las personas borraran el estigma que tenían con ella y por eso se probó participando en otro reality show.

En ese formato que era nuevo para la mexicana, en el reality 'Resistiré', tuvo que dormir por tres meses en el piso y confesó detalles sobre las precariedades que tuvo que vivir en el programa, como, por ejemplo, no lavarse los dientes durante dos meses.

Artículos relacionados

Además de no poder hacer su respectiva higiene bucal, Mane confesó que en el programa no tenía ni ducha, baño y tampoco comían bien, pero, aun así, se enfrentaba a las pruebas que, según ella, siempre le iba bien.

Manelyk González reveló detalles sobre sus vivencias en un reality
Manelyk González reveló detalles sobre sus vivencias en un reality. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue el antes y después de Manelyk González tras su paso por el comentado reality?

En la misma entrevista, Manelyk confesó que vio el antes y después de su paso por 'Resistiré', debido a que el mismo trato de sus compañeros cambió hacia ella, pues ya no se vio como la Mane que todos conocían en otros formatos, sino que mostró otra parte de su personalidad.

Para finalizar, la mexicana reiteró que estaba empeñada en demostrar que ella era más de lo que había reflejado en los otras realidades y su paso por ese programa logró cumplir con ese objetivo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños previo a cumplir 22 Ángela Aguilar

Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

La cantante mexicana inició sus festejos de cumpleaños con un detalle sorpresa durante un vuelo privado.

Florinda Meza reaccionó al saber que es de las menos queridas. Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza reacciona con ironía al enterarse que es de las menos queridas

Florinda Meza sorprendió al responder con sarcasmo, cuando le dijeron que ocupa el tercer lugar de las menos queridas.

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center de Miami. Ángela Aguilar

El video de Ángela Aguilar que desató una ola de críticas en redes: "qué suerte los sordos"

Recientemente, un video de Ángela Aguilar la puso nuevamente en el centro de la conversación por su talento cuando era una niña.

Lo más superlike

Mario Yepes y Caterin Escobar haciendo mercado Caterin Escobar

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes fueron captados juntos y dejaron inesperada escena en público

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, exparticipantes de MasterChef Celebrity, son tendencia tras ser captados juntos en supermercado.

Falcao responde si entraría a MasterChef Celebrity. Falcao

Falcao revela si se le mediría o no a entrar a MasterChef Celebrity y sorprende con su respuesta

Louis Tomlinson rompió el silencio tras varios meses de la muerte de Liam Payne. Talento internacional

Louis Tomlinson de One Direction rompió el silencio tras muerte de Liam Payne: “Me llené de dolor”

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?

Falleció reconocida escritora, dejando un gran legado en el periodismo. Talento internacional

Luto: falleció reconocida escritora que dejó una huella imborrable en la literatura