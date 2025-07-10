Manelyk confesó que duró dos meses sin lavarse los dientes: ¿cuál fue la razón?

La reconocida chica reality, Manelyk González , quien estuvo como invitada especial en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia , recordó su paso por uno de los realities en donde quiso mostrar que ella es más que la imagen que había mostrado en Acapulco Shore.

¿Cómo se dio a conocer a Manelyk González?

La mexicana se volvió famosa tras ser una de las participantes más icónicas del reconocido reality Acapulco Shore de MTV; Allí, Manelyk mostró su personalidad irreverente, rebelde y auténtica.

Por esa forma de ser arrollador, Mane se proclamó como la reina del programa, ya que era la figura que más daba de qué hablar junto a otros compañeros.

En la realidad en donde la convivencia se vivía a flor de piel, González dejó una imagen a nivel internacional de ser una mujer que generaba conflictos y que solo vivía de salir a las fiestas y pasarse de copas, por eso, quiso aprovechar otro programa para ponerle fin a esa percepción que tenían de ella.

Manelyk confesó la razón por la que no lavó sus dientes por dos meses. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Manelyk González duró dos meses sin lavarse los dientes?

En medio de una entrevista para un podcast en México, Manelyk reveló que quería que las personas borraran el estigma que tenían con ella y por eso se probó participando en otro reality show.

En ese formato que era nuevo para la mexicana, en el reality 'Resistiré', tuvo que dormir por tres meses en el piso y confesó detalles sobre las precariedades que tuvo que vivir en el programa, como, por ejemplo, no lavarse los dientes durante dos meses.

Además de no poder hacer su respectiva higiene bucal, Mane confesó que en el programa no tenía ni ducha, baño y tampoco comían bien, pero, aun así, se enfrentaba a las pruebas que, según ella, siempre le iba bien.

Manelyk González reveló detalles sobre sus vivencias en un reality. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue el antes y después de Manelyk González tras su paso por el comentado reality?

En la misma entrevista, Manelyk confesó que vio el antes y después de su paso por 'Resistiré', debido a que el mismo trato de sus compañeros cambió hacia ella, pues ya no se vio como la Mane que todos conocían en otros formatos, sino que mostró otra parte de su personalidad.

Para finalizar, la mexicana reiteró que estaba empeñada en demostrar que ella era más de lo que había reflejado en los otras realidades y su paso por ese programa logró cumplir con ese objetivo.