Florinda Meza reacciona con ironía al enterarse que es de las menos queridas

Florinda Meza sorprendió al responder con sarcasmo, cuando le dijeron que ocupa el tercer lugar de las menos queridas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Florinda Meza reaccionó al saber que es de las menos queridas.
Florinda Meza sorprendió con su reacción al saber que no es muy querida.

Tras el escándalo que se formó en junio sobre la relación entre el recordado Roberto Gómez Bolaños y su viuda, Florinda Meza, la actriz ha estado en medio de las fuertes críticas y las opiniones negativas en su contra.

¿Por qué nació la polémica sobre la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza?

En junio se estrenó la serie biográfica ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ la cual cuenta la vida del querido actor Roberto Gómez Bolaños, quien le dio vida al maravilloso personaje del Chavo del 8; allí, los hijos de Bolaños, habrían revelado detalles de cómo surgió la relación de él y su compañera de elenco, Florinda Meza.

De acuerdo con lo que se veía en los capítulos de la producción, el actor habría dejado a su esposa Graciela Fernández por formalizar una relación con Florinda, quien ya había sido pareja de su compañero Carlos Villagrán y su director Enrique Segoviano.

Tras salir esta versión a la luz, la ola de comentarios negativos en contra de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños no se hicieron esperar, pues, aunque el actor ya no esté en este mundo, fue cuestionado y comparado con las típicas actitudes que, para muchos, es normal en los hombres.

¿Cómo se defendió Florinda Meza ante los mensajes masivos en su contra?

Fueron varios días y semanas en las que la opinión publica señaló a Florina Meza por su supuesto actuar hace varios años, pero ante estas acusaciones, la actriz mencionó que “se dijeron tantas mentiras” sobre lo sucedido y defendió a su esposo fallecido.

Por otro lado, por más que ella quiso defender su honor y el de Bolaños, con el pasar de los días salieron varias entrevistas de hace años en donde ella se refiere a los hijos del actor de una manera despectiva, llamándolos “defectos”, hecho que generó mucho más repudio en su contra.

¿Cómo reaccionó Florinda Meza al conocer que es de las mujeres menos queridas?

En redes sociales ha estado rondando un video en donde Florinda Meza fue catalogada como
“descarada” debido a su reacción al conocer que es de las mujeres menos queridas, pues escuchó que ocupa el tercer lugar de las “más odi4das” y respondió

“Qué mal, si yo siempre he ocupado el primer lugar en todo”.

Estas palabras generaron mucho rechazo hacia ella, pero para otros, su “descarada” forma de ser generó gracia.

