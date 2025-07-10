Laura González causa revuelo en redes tras revelar el precio de su bolso: “un bolsito, normal”

Laura González sorprendió a sus seguidores al revelar en una reveladora entrevista con Dímelo King el precio de uno de sus accesorios favoritos.

¿Cuánto cuesta el bolso más caro que tiene Laura González?

La modelo aseguró que su bolso más caro es de la exclusiva marca Louis Vuitton y tiene un valor de 45 millones de pesos.

La conversación entre el influencer y la modelo también dejó ver que, en esta etapa de su vida, puede permitirse estos lujos gracias a su estabilidad financiera.

“Si yo me quiero comprar un bolsito de marca, lo puedo hacer en este momento de mi vida”, afirmó la modelo.

Según González, adquirir artículos de alta gama es algo que realiza por gusto personal y sin comprometer sus finanzas.

¿Cuánto cuesta el bolso de Laura González? Su revelación sorprende a todos. (Foto: Buen, día Colombia)

Aunque el bolso que mostró es el de mayor valor en su colección, aclaró que no busca gastar en piezas exorbitantes, por lo que su límite económico se mantiene dentro de sus posibilidades actuales.

Las declaraciones de la modelo generaron revuelo en redes sociales, donde algunos la criticaron por el estilo de vida de lujo que lleva y la tildaron de extravagante.

Durante la entrevista, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia también habló sobre su vida sentimental.

¿Qué dijo Laura González sobre su vida sentimental en entrevista con Dímelo King?

Laura González confesó en medio de la entrevista que no se siente atraída por hombres que pertenecen al ámbito artístico, como cantantes, actores o DJs.

Su preferencia se inclina hacia hombres que proyecten una imagen más ruda y menos “perfecta”.

La modelo explicó que su decisión responde a la dinámica de los ambientes de entretenimiento, donde la vida nocturna y las fiestas constantes pueden generar distracciones o conflictos de pareja.

“Uno estar durmiendo en su casa y que el otro por allá esté… La fiesta se presta para todo”, comentó la modelo.

Finalmente, también señaló que su gusto no se basa únicamente en la apariencia física, sino en una visión desde la compatibilidad entre parejas y la estabilidad emocional.

Recordemos que la modelo, de 29 años, estuvo en medio de la polémica por su anterior relación con un hombre que la acusó de llevarse su dinero, así como por presuntas amenaz@s en su contra y múltiples conflictos en redes sociales tras la viralización de los videos relacionados con la presunta denuncia de su ex.