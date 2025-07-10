Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura González causa revuelo en redes tras revelar el precio de su bolso: “un bolsito, normal”

La modelo Laura González confesó cuánto vale su bolso y generó revuelo en redes por sus presuntas excentricidades.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Laura González genera revuelo en redes luego de decir cuánto cuesta su bolso
¿Cuánto cuesta el bolso de Laura González? Su revelación sorprende a todos. (Foto: Buen, día Colombia)

Laura González sorprendió a sus seguidores al revelar en una reveladora entrevista con Dímelo King el precio de uno de sus accesorios favoritos.

Artículos relacionados

¿Cuánto cuesta el bolso más caro que tiene Laura González?

La modelo aseguró que su bolso más caro es de la exclusiva marca Louis Vuitton y tiene un valor de 45 millones de pesos.

La conversación entre el influencer y la modelo también dejó ver que, en esta etapa de su vida, puede permitirse estos lujos gracias a su estabilidad financiera.

Artículos relacionados

“Si yo me quiero comprar un bolsito de marca, lo puedo hacer en este momento de mi vida”, afirmó la modelo.

Según González, adquirir artículos de alta gama es algo que realiza por gusto personal y sin comprometer sus finanzas.

Laura González genera revuelo en redes luego de decir cuánto cuesta su bolso
¿Cuánto cuesta el bolso de Laura González? Su revelación sorprende a todos. (Foto: Buen, día Colombia)

Aunque el bolso que mostró es el de mayor valor en su colección, aclaró que no busca gastar en piezas exorbitantes, por lo que su límite económico se mantiene dentro de sus posibilidades actuales.

Las declaraciones de la modelo generaron revuelo en redes sociales, donde algunos la criticaron por el estilo de vida de lujo que lleva y la tildaron de extravagante.

Durante la entrevista, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia también habló sobre su vida sentimental.

¿Qué dijo Laura González sobre su vida sentimental en entrevista con Dímelo King?

Laura González confesó en medio de la entrevista que no se siente atraída por hombres que pertenecen al ámbito artístico, como cantantes, actores o DJs.

Artículos relacionados

Su preferencia se inclina hacia hombres que proyecten una imagen más ruda y menos “perfecta”.

La modelo explicó que su decisión responde a la dinámica de los ambientes de entretenimiento, donde la vida nocturna y las fiestas constantes pueden generar distracciones o conflictos de pareja.

“Uno estar durmiendo en su casa y que el otro por allá esté… La fiesta se presta para todo”, comentó la modelo.

Finalmente, también señaló que su gusto no se basa únicamente en la apariencia física, sino en una visión desde la compatibilidad entre parejas y la estabilidad emocional.

Recordemos que la modelo, de 29 años, estuvo en medio de la polémica por su anterior relación con un hombre que la acusó de llevarse su dinero, así como por presuntas amenaz@s en su contra y múltiples conflictos en redes sociales tras la viralización de los videos relacionados con la presunta denuncia de su ex.

Laura González genera revuelo en redes luego de decir cuánto cuesta su bolso
¿Cuánto cuesta el bolso de Laura González? Su revelación sorprende a todos. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz lanzó fuerte indirecta contra La Toxi Costeña: "está desenfocada"

En medio del programa, 'Tamo En Vivo', Yaya Muñoz opinó sin filtros sobre la carrera artística de su excompañera La Toxi Costeña.

Karina García reveló cómo se siente antes de pelear contra Karely Ruiz. Karina García

Karina García reveló cómo se siente antes de su pelea con Karely Ruiz: “no quiero”

Karina García dejó ver su reacción al revelar cómo se siente 11 días antes de su pelea en el ring contra la mexicana Karely Ruiz.

Yina Calderón, Marcela Reyes y B-King Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó a las declaraciones de Marcela Reyes sobre B-King

La empresaria Yina Calderón reaccionó a las palabras de Marcela Reyes sobre el artista B-King.

Lo más superlike

Falleció reconocida escritora, dejando un gran legado en el periodismo. Talento internacional

Luto: falleció reconocida escritora que dejó una huella imborrable en la literatura

El mundo del periodismo se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida escritora al dejar un gran legado en su carrera.

Michelle Rouillard se pronunció sobre lo que pasó con los chefs MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard rompió el silencio tras tenso cruce con Jorge Rausch y Nicolás en MasterChef

Florinda Meza reaccionó al saber que es de las menos queridas. Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza reacciona con ironía al enterarse que es de las menos queridas

Yailin 'la más viral' sufrió un accidente en su auto Yailin

Yailin 'la más viral' sufrió aparatoso accidente automovilístico: "casi salgo por la ventana"

Pautips no puede ser mamá Pautips

Pautips habló sobre no poder tener hijos: ¿qué enfermedades le provocaron infertilidad?