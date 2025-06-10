Inician las votaciones para elegir a los habitantes de La casa de los famosos Colombia, ¿cuándo?

La emoción por la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ya está en marcha. Desde el lunes 20 de octubre, los seguidores podrán votar para seleccionar a los famosos que habitarán la casa más famosa de Colombia.

¿Qué sorpresas trae la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

De a poco se conocen más detalles de esta tercera temporada, que ya está generando conversación en redes sociales y despierta el interés de quienes quieren ser habitantes del reality.

Por eso, los internautas han expresado sus preferencias sobre quién debería participar en la tercera entrega, y el propio jefe ha estado atento a cada comentario para considerar a los posibles ingresantes.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán estarán al frente de las galas diarias de la tercera edición de La casa de los famosos Colombia. Durante la emisión, entrevistarán a los participantes en el set, les entregarán mensajes importantes y supervisarán de cerca todo lo que ocurre dentro de la casa.

En un reciente video compartido por Carla a través de sus redes sociales, sorprendió a los seguidores a sus millones de seguidores con la promo del programa.

En el video, aparece junto a Marcelo dentro de un avión que sobrevuela La casa de los famosos Colombia, listos para lanzarse en paracaídas.

Carla comenta: “Esta casa está a otro nivel”, mientras Marcelo, con voz preocupado, responde: “No hay una forma más tranquila de entrar a la casa”.

De fondo, la voz del jefe del programa que en esta ocasión es el piloto de este avión: “Carla y Marcelo, prepárense para saltar, nos acercamos a La casa de los famosos Colombia”.

Se acerca la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Cuándo empiezan las votaciones de La casa de los famosos Colombia?

La dinámica de las votaciones promete generar mucha interacción, ya que los televidentes no solo podrán elegir a los participantes, sino también seguir de cerca cada detalle del proceso a través de las redes del Canal RCN.

Desde el lunes, 20 de octubre de 2025, se podrá votar por esos famosos, quienes podrán hacer parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.