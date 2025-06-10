Raúl Ocampo confronta a la chef Belén en MasterChef Celebrity: “No estoy buscando un perdón”

En un nuevo episodio de MasterChef Celebrity, la presentadora Claudia Bahamón recibió a los concursantes con una pregunta clave: ¿qué es la creatividad? Así comenzó un reto que buscaba poner a prueba la imaginación y la técnica de los participantes en la cocina más famosa del mundo.

¿Qué pasó entre Raúl Ocampo y Belén Alonso en MasterChef Celebrity?

Valentina Taguado expresó que la creatividad es “pensar diferente”, mientras que David recordó cómo Alejandra Ávila ganó un reto anterior con una propuesta inesperada: “hizo un mojojoy de postre; se me abrió un nuevo mundo con la creatividad en la cocina”, dijo en el confesionario.

Mientras Raúl Ocampo aseguró que su estado de ánimo influye mucho en su lado creativo, pero la conversación tomó un giro cuando Valentina Taguado comentó: “es que ellos no se quieren”.

La frase se refería a la relación entre Raúl Ocampo y Belén Alonso, quienes ya habían tenido un intercambio en un reto previo, cuando Belén le dijo que su plato era como:

“un hombre guapo, pero estúpido”, es decir que era bonito, pero sin “candela”.

En esta ocasión, Raúl le respondió serio: “está bien no quererse, pero cocinar rico”, lo que provocó risas entre sus compañeros.

Claudia Bahamón lo calificó como “una declaración de amor”, mientras Jorge Rausch lo interpretó como “una declaración de guerra”.

Por lo que David Sanín comentó: “estamos aquí afirmando que no se quieren”, mientras subrayaba que lo más importante era concentrarse en cocinar.

Alejandra también reaccionó para aclarar que los comentarios de los chefs no deben tomarse como ataques personales: “cuando los chefs nos dicen algo es para mejorar”.

Raúl Ocampo y Belén Alonso enfrentan un nuevo roce en MasterChef Celebrity (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo la chef Belén Alonso al comentario de Raúl Ocampo?

Raúl explicó su punto de vista: “no es una declaración de guerra, yo creería que es una continuación de historia, pero no queremos resentirnos porque eso es lo que más duele. Vamos a usar eso de manera creativa para que en el plato se vea”. Luego agregó: “no es sano cargar con resentimientos”.

Belén se pronunció por su parte: “aquí se viene es a juzgar platos; si la gente se toma personal su crítica del plato…”.

Valentina añadió que Raúl “le está pegando en lo personal”, mientras él respondió: “no estoy buscando un perdón, es quitarme esa sensación”.

La competencia sigue subiendo de nivel. En este reto, los participantes debían cocinar a partir de solo dos sartenes, sin horno. Sin embargo, durante el reto, la chef Belén se acercó a Raúl y ambos se dieron un abrazo, haciendo las paces.