Altafulla baja cifras en redes tras su ruptura con Karina García: la separación le costó seguidores

El ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, sigue en el ojo del huracán luego de que se confirmara hace unos días el fin de su relación con Karina García.

¿Por qué Altafulla perdió seguidores tras la ruptura con Karina García?

La noticia, que sorprendió a sus seguidores, ha tenido un impacto directo en las cifras del cantante barranquillero en Instagram, donde muchos usuarios dejaron de seguirlo tras la ruptura.

Después de la ruptura con Karina, Altafulla ve cómo disminuye su número de seguidores. (Foto: Buen día, Colombia)

Durante los primeros meses fuera del reality, la pareja compartía constantemente momentos juntos: viajes, cenas románticas y reuniones familiares.

Sin embargo, su historia dio un giro inesperado cuando Karina García reveló que llevaban más de dos semanas sin comunicarse y que, oficialmente, su relación había llegado a su fin.

Tras las declaraciones de Karina, varios seguidores comenzaron a especular sobre las razones de la separación.

Una de las teorías más comentadas surgió luego de que Altafulla admitiera en una entrevista que no contribuía económicamente con los gastos del hogar cuando vivía con la modelo paisa.

“Ella siempre me trató como un invitado”, comentó el cantante ante la pregunta de un periodista, lo que generó una ola de críticas en redes sociales.

¿Influyó el estilo de vida de Karina García en la decisión de los fans?

Los comentarios no tardaron en relacionar la situación con el estilo de vida de la creadora de contenido.

Recientemente Karina fue invitada por Westcol a una cena en un restaurante de lujo, donde compartieron un costoso corte de carne bañado en oro y una champaña millonaria.

Ese tipo de gestos, según los internautas, contrastan con la sencillez que mostró Altafulla durante su relación al invitarla a comer tamal.

También se mencionó que el cantante barranquillero no tuvo ningún detalle público con Karina durante la celebración del Día del Amor y la Amistad, lo que generó la percepción de que ella necesitaba de otro tipo de atenciones en una relación.

Por ahora, Karina García a revelado recientemente que prefiere mantenerse enfocada en sus proyectos profesionales y personales con sus hijos. También ha asegurado que por el momento no quiere tener ningún tipo de relación sentimental.