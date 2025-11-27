Fariana presumió su lujosa decoración navideña y sorprendió con importante anuncio

A escasos días de darle la bienvenida al último mes del año, muchas celebridades del entretenimiento nacional se han mostrado emocionados e invadidos por el espíritu navideño, dejando ver que esta es sin duda, su época favorita del año.

¿Cómo es la lujosa decoración de navidad de la cantante Fariana?

Una de las artistas que recientemente se unió a este grupo de famosos fue Fariana, quien a través de su cuenta de Instagram presumió la lujosa decoración con la que adornará su casa para estas festividades de fin de año.

"Mi arbolito ya está listo pa' bebiembre y yo estoy lista para lanzar mi álbum “Música Para Bailar”", fueron las palabras que la cantante agregó a la descripción del post para mostrar no solo su casa en modo navidad, sino también para anunciar su próximo lanzamiento musical.

¿Cómo decoró la cantante Fariana su casa para la época navideña?

En el video que cuenta con miles de reproducciones, se puede observar a la intérprete colombiana en compañía de su familia armando el árbol de navidad, el cual consta de una decoración en la que el color blanco y azul son los protagonistas.

Además de la característica estrella que va en la punta del pino, también lleva puestas unas bolitas y unas rosas de gran tamaño que, junto a las luces, se convierten en el complemento perfecto.

Así es la lujosa decoración de Fariana para las fiestas decembrinas. Foto | Jaydee Lee.

¿Cuál fue el importante anuncio que hizo Fariana a vísperas de diciembre?

Como era de esperarse, fanáticos de la cantante antioqueña, inundaron el post con decenas de mensajes en los que se mostraron expectantes por conocer más detalles de su nuevo lanzamiento, especialmente porque promete ponerlo a bailar en las fiestas que se aproximan.

"Lo amo, que hermoso hogar mi Fari. Dios te lo bendiga", "Felices Fiestas Fari", "Te quedó increíble el árbol de navidad", "Época favorita de todos", "rompiéndola diva", "Amo", son algunos de los comentarios que se pueden leer por lo más fieles admiradores y oyentes de la paisa.

Como Fariana, muchos desde ya esperan poder compartir en estas celebraciones junto a sus familias, en el caso de la artista, no solo desea que este fin de año sea de mucha unión, sino también que sea la oportunidad propicia para llegar a muchos rincones por medio de su música.