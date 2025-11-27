Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fariana presumió su lujosa decoración navideña y sorprendió con importante anuncio

La cantante Fariana se unió al grupo de celebridades que desde ya esperan ansiosos la llegada de último mes del año.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Fariana asiste a la 26.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el MGM Grand Garden Arena.
Fariana hizo importante anuncio sobre su carrera musical. Foto | AFP / Arturo Holmes - Freepik.

A escasos días de darle la bienvenida al último mes del año, muchas celebridades del entretenimiento nacional se han mostrado emocionados e invadidos por el espíritu navideño, dejando ver que esta es sin duda, su época favorita del año.

Artículos relacionados

¿Cómo es la lujosa decoración de navidad de la cantante Fariana?

Una de las artistas que recientemente se unió a este grupo de famosos fue Fariana, quien a través de su cuenta de Instagram presumió la lujosa decoración con la que adornará su casa para estas festividades de fin de año.

Artículos relacionados

"Mi arbolito ya está listo pa' bebiembre y yo estoy lista para lanzar mi álbum “Música Para Bailar”", fueron las palabras que la cantante agregó a la descripción del post para mostrar no solo su casa en modo navidad, sino también para anunciar su próximo lanzamiento musical.

Artículos relacionados

¿Cómo decoró la cantante Fariana su casa para la época navideña?

En el video que cuenta con miles de reproducciones, se puede observar a la intérprete colombiana en compañía de su familia armando el árbol de navidad, el cual consta de una decoración en la que el color blanco y azul son los protagonistas.

Además de la característica estrella que va en la punta del pino, también lleva puestas unas bolitas y unas rosas de gran tamaño que, junto a las luces, se convierten en el complemento perfecto.

Fariana habla en el escenario durante los Premios Juventud 2024 en el Coliseo José Miguel Agrelot.
Así es la lujosa decoración de Fariana para las fiestas decembrinas. Foto | Jaydee Lee.

¿Cuál fue el importante anuncio que hizo Fariana a vísperas de diciembre?

Como era de esperarse, fanáticos de la cantante antioqueña, inundaron el post con decenas de mensajes en los que se mostraron expectantes por conocer más detalles de su nuevo lanzamiento, especialmente porque promete ponerlo a bailar en las fiestas que se aproximan.

"Lo amo, que hermoso hogar mi Fari. Dios te lo bendiga", "Felices Fiestas Fari", "Te quedó increíble el árbol de navidad", "Época favorita de todos", "rompiéndola diva", "Amo", son algunos de los comentarios que se pueden leer por lo más fieles admiradores y oyentes de la paisa.

Como Fariana, muchos desde ya esperan poder compartir en estas celebraciones junto a sus familias, en el caso de la artista, no solo desea que este fin de año sea de mucha unión, sino también que sea la oportunidad propicia para llegar a muchos rincones por medio de su música.

Megaland
Fariana sorprendió con lujosa decoración de navidad. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló en qué invertirá los 200 millones que ganó en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi expuso sus planes con el dinero que se ganó tras obtener el título de MasterChef Celebrity 2025.

Aida Victoria Merlano sorprendió con nuevo look Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió con drástico cambio de look: así quedó

Aida Victoria Merlano decidió renovar su imagen por completo y confesó que se siente 'malvada' con su nuevo estilo.

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado se sinceró sobre lo que siente por Raúl Ocampo, esto dijo

Valentina Taguado abrió su corazón para contar en redes sociales cuál es su percepción sobre el reconocido actor colombiano.

Lo más superlike

Falleció periodista tras caer de acantilado Talento internacional

Reconocida periodista de 33 años murió tras caer de un acantilado: autoridades investigan

La periodista Leticia Lembi, murió tras caer desde un acantilado de 25 metros de altura al parecer mientras se sacaba una foto.

Camilo afirmó que la distancia le ha permitido valorar su familia desde otra perspectiva. Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna revelan cómo manejan la distancia en su relación de pareja

Pepe Aguilar compartió un emotivo video para honrar a Flor Silvestre a cinco años de su partida. Pepe Aguilar

Pepe Aguilar recordó a su mamá con un emotivo post: "No hay día que no se extrañe"

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi relató el momento que vivió su hija cuando ella ganó MasterChef: "Entró en shock"

Paola Jara sobre Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?