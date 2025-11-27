Valentina Taguado se sinceró sobre lo que siente por Raúl Ocampo, esto dijo
Valentina Taguado abrió su corazón para contar en redes sociales cuál es su percepción sobre el reconocido actor colombiano.
La décima temporada de MasterChef Celebrity que recientemente llegó a su fin, como cualquier reality, estuvo marcada por diferentes situaciones que llamaron la atención de los televidentes y, por su puesto, fueron tema de conversación.
¿Qué dijo Valentina Taguado sobre Raúl Ocampo, tras su participación en MasterChef Celebritu¿?
Una de ellas fue la evidente conexión que surgió entre Valentina Taguado y Raúl Ocampo, cercanía que fue objeto de varios comentarios que apuntaban que podría surgir algún romance entre los dos, sobre todo porque al inicio de la temporada, la locutora mencionó que el actor le parecía guapo.
Sin embargo, tan pronto la competencia fue avanzando, quedó en evidencia que entre los dos solo había una amistad que poco a poco se fue consolidando al interior de la cocina.
¿Valentina Taguado sintió atracción por Raúl Ocampo? Esto dijo la locutora
A raíz de este supuesto romance, recientemente la misma Valentina, se sinceró durante una entrevista sobre sus sentimientos hacia Raúl Ocampo luego de ser interrogada sobre si en el algún momento sintió atracción por el exparticipante.
"Hasta el sol de hoy nunca he sentido atracción por Raúl Ocampo, siento demasiado amor, o sea, si quiero abrazarlo, quiero molestar con él, yo quiero 'chimbear', pero así como que, uy Rau por qué no me lo m3tes, pues no", fueron las palabras de la finalista del reality de cocina.
¿Qué reveló Valentina Taguado sobre su participación en MasterChef Celebrity?
Además de dejar claro que jamás sintió algún gusto o atracción por Ocampo, la ahora locutora de '¿Qué Hay Pa' Dañar?' también se refirió a lo que significó para ella ser parte de este formato que, según lo comentó, la llenó de inmensas alegrías y satisfacciones, además de permitirle crear vínculos para la vida.
"Nadie me va a quitar lo disfrutado de este reality, yo amo este reality", aseguró, haciendo énfasis en que cuanto inició esta experiencia lo hizo pensando en que en cinco o diez años recordará su paso y seguramente dirá: "devuélvanme a allá".
Cabe señalar que, a lo largo de su participación en el programa, la también influenciadora bogotana, no solo se destacó por tener un impecable desempeño como cocinera, también logró contagiar a las celebridades, jueces y jurados, con su personalidad arrolladora y con ese estilo único que la ha llevado a ganarse el corazón de millones de colombianos.
