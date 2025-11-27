Hija de Giovanny Ayala rompe en llanto por desaparición de su hermano: "Vuelve pronto"

El caso de la desaparición de Miguel Ayala y su mánager continúa generando preocupación en todo el país. En las últimas horas, una de las hijas de Giovanny Ayala compartió un desgarrador mensaje.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico

¿Qué mensaje colocó la hija de Giovanny Ayala en medio de la desaparición de su hermano?

Valentina Ayala, hermana de Miguel Ayala ha estado activa compartiendo detalles sobre la desaparición de su hermano, sin embargo, en las últimas horas se quebró ante la intranquilidad que viven con su familia.

Desde el pasado 18 de noviembre, cuando se confirmó que Miguel y Nicolás Pantoja estaban desaparecidos, la familia del cantante vive momentos de angustia y una de las hermanas del cantante se mostró bastante afectada en redes.

Valentina compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram en donde se dejó ver manejando mientras escuchaba la canción de su papá "Si supieras".

Una canción con una letra bastante emotiva que le hizo estremecer y quebrarse en llanto. Así lo expresó en un mensaje que dejó junto al video.

Giovanny Ayala y su familia hicieron velatón para pedir por la liberación de Miguel y Nicolás. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara y Jessi Uribe mostraron el regalo de más de 50 millones que le compraron a su hija

¿Qué mensaje les envió Valentina Ayala a las personas que tienen a su hermano?

Valentina Ayala se mostró bastante afectada por los más de 10 días que ya su hermano Miguel Ayala completa desaparecido.

La joven expresó su anhelo por volver a ver a su hermano salvo y sano y por eso, dejó claro que desde que él no vuelva a su lado, la felicidad seguirá ausente en sus vidas.

Vuelve pronto hermano. Sin tu presencia no se mira la alegría.



Cabe resaltar que, la canción que se mostró escuchando la joven tiene frases bastantes tristes y melancólicas como "Solo hay tristeza y soledad en este día" o "Sin ti a mi lado no hay sentido de la vida".

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Liberaron a Nicolás Pantoja, mánager de Miguel Ayala desaparecido con él? Valentina Ayala lo aclaró

En medio de esta incertidumbre comenzaron a circular versiones que aseguraban que ambos habían sido liberados, lo que ocasionó confusión entre seguidores y público en general.

Frente a estos rumores, Valentina Ayala salió a aclarar la situación a través de sus redes sociales. La joven desmintió la supuesta liberación y enfatizó que ni su hermano ni el mánager han aparecido, tal como algunos usuarios afirmaban en internet.

Por ahora, no se han revelado nuevos detalles sobre la investigación. Sin embargo, la familia mantiene viva la esperanza y continúa pidiendo a la ciudadanía que comparta cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Miguel.