Paola Jara y Jessi Uribe mostraron el regalo de más de 50 millones que le compraron a su hija

Paola Jara y Jessi Uribe dividen opiniones en redes tras mostrar el costoso regalo que le compraron a su hija Emilia para inculcarle el amor a la música.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jessi Uribe mostró el regalo que le compraron a su hija
Jessi Uribe mostró el costoso regalo que compraron. (AFP: Frazer Harrison y Freepik)

Paola Jara y Jessi Uribe se han apoderado de las tendencias en las últimas horas tras revelarse la costosa compra que hicieron y que podría ser el primer regalo para acercar a Emilia al mundo de la música.

Paola Jara y Jessi Uribe se gastaron más de $50'000.000 en regalo para Emilia

Paola Jara y Jessi Uribe han acaparado toda la atención en los últimos días tras el nacimiento de su primera hija.

La pareja aunque ha estado alejada de redes sociales por estar enfocados en su bebé, han aparecido esporádicamente para compartir detalles de lo que están viviendo.

Precisamente, Jessi Uribe compartió en sus redes sociales el detallito que decidieron comprar con Paola Jara con el que quieren empezar a acerca a Emilia al mundo de la música.

El intérprete de 'Dulce pecado' mostró la foto de un piano de color blanco que les llegó a su hogar y que cuesta una millonada.

Jessi Uribe mostró el regalo que le compraron a su hija
Este fue el costoso regalo que le compraron Paola Jara y Jessi Uribe a su bebé. (AFP: Frazer Harrison y Freepik)

¿Cuánto cuesta el regalo que Paola Jara y Jessi Uribe le compraron a su hija?

Este lujoso instrumento que a primera vista es imponente y bastante llamativo para los amantes de la música tiene un precio bastante elevado.

Según portales que comercializan este tipo de instrumentos este podría estar costando más de $52'000.000 de pesos en color negro, sin embargo, en esa tonalidad podría superar los $70'000.000 de pesos.

Como era de esperarse este 'detallito' de Jessi Uribe y Paola Jara para su hija recién nacida no ha pasado por desapercibido en redes sociales y tras conocerse su precio las reacciones no se han hecho esperar.


Para muchos seguidores de la pareja, este instrumento es una compra normal en la vida de dos artistas y con la que quieren que su hija siga sus pasos, pero para otros internautas es una compra bastante innecesaria a menos de un mes del nacimiento de su bebé.

¿Cuál fue la confesión que hizo Paola Jara de lo que le pasó con su hija antes de su nacimiento?

Previo a conocerse la costosa compra de Paola Jara y Jessi Uribe, la cantante antioqueña había sido tendencia luego de confesar que siempre pensó que iba a tener un niño.

Paola Jara confesó que siempre soñó con tener una niña y que así se lo pedía a Dios, sin embargo, en los primeros meses de gestación sentía que era un niño y así se lo hizo saber a Jessi Uribe.

“Yo siempre quise una niña desde el fondo de mi corazón y le pedía a Dios salud todo el tiempo. Pero yo anhelaba que fuera una niña y cuando recibí la noticia pensé que era un niño".

La pareja al parecer fiel a su instinto decidieron buscar nombres para niños y organizar todo pensando en que tendrían un varón, según la artista le colocarían Emiliano.

Pero tras el descubrimiento de género ambos quedaron en shock al ver que era una niña y por eso, todos sus planes cambiaron.

"Yo estaba como una loca buscando nombres de niños. Y ya habíamos quedado que se llamaría Emiliano Uribe Zapata, pero yo nunca busqué nombre de niña; ya tenía en mi celular Alahía y Emilia, y mi mamá eligió Emilia”.

Paola Jara enternece con foto de Emilia
Paola Jara compartió emotiva foto de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)
