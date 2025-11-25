Alejandra Ávila tuvo un pequeño accidente en plena final de MasterChef Celebrity

La gran final de MasterChef Celebrity avanza con máxima presión y cada segundo cuenta para las cuatro participantes que buscan el título con un menú completo de tres tiempos que eleva la dificultad.

En este escenario uno de los momentos más comentados ocurrió en la estación de Alejandra Ávila, quien enfrentó un incidenteque puso a prueba su carácter.

¿Qué pasó con Alejandra Ávila durante la preparación del postre en la gran final de MasterChef Celebrity?

Alejandra sufrió un corte pequeño en su mano derecha mientras cambiaba de tareas entre el plato fuerte y el postre, trabajando bajo la presión y escuchando la cuenta regresiva para sus preparaciones.

Y aunque el accidente llamó la atención, no la detuvo y siguió adelante con la preparación del tercer tiempo del menú.

Este último plato era clave, por lo que a pesar del contratiempo, mantuvo su enfoque para presentar hasta el final el emplatado de su receta.

¿En qué consistía “Mi postre más personal”, el plato final de Alejandra en MasterChef Celebrity?

Alejandra describió su preparación como una creación profundamente vinculada a sus sabores de origen, su postre, llamado “Mi postre más personal”,estaba compuesto por una base de mangostino, guayaba manzana y notas ácidas equilibradas con masmelo mambe, una combinación que buscaba conectar ingredientes tradicionales con su arraigo tolimense.

El postre de Alejandra Ávila “Mi postre más personal” integró mangostino, guayaba manzana y masmelo mambe. Foto Canal RCN

Alejandra quería cerrar su menú con un concepto que la representara y al mismo tiempo mostrara riesgo culinario, por eso decidió incluir un helado hecho completamente desde cero, lo que implicaba no solo precisión técnica, sino también un control absoluto del tiempo restante.

¿Cómo se vivieron los últimos 30 minutos de cocina en la gran final de MasterChef Celebrity?

Belén Alonso estuvo atenta al desarrollo de este postre desde el inicio y recorrió las estaciones verificando orden, técnica y avance, y en el caso de Alejandra, supervisó de cerca la elaboración del helado con nitrógeno, un procedimiento que requiere atención minuciosa por la velocidad con la que cambia la textura de la mezcla.

Así enfrentó Alejandra su arriesgado postre con helado hecho desde cero. Foto Canal RCN

Finalmente, su decisión de apostar por un helado preparado en vivo, usando nitrógeno líquido para lograr la consistencia perfecta, fue uno de los riesgos más comentados y que deja en expectativa la evaluación de los jurados y la resistencia que tendrá la temperatura para ser degustado.

Dejando claro que su intención era competir con propuestas creativas y contundentes, incluso después del corte en su mano.

La gran final de MasterChef Celebrity 2025 continúa y los participantes no solo enfrentan los límites del reloj, sino circunstancias imprevistas que pueden alterar por completo su desempeño.