Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alejandra Ávila tuvo un pequeño accidente en plena final de MasterChef Celebrity

La gran final de MasterChef Celebrity puso a prueba a Alejandra Ávila, quien, pese a cortarse la mano, presentó un postre arriesgado y lleno de raíces.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Alejandra Ávila no se detuvo ni con un corte en plena final. Así nació su postre más personal en MasterChef.
Alejandra Ávila no se detuvo ni con un corte en plena final. Así nació su postre más personal en MasterChef. Foto Canal RCN

La gran final de MasterChef Celebrity avanza con máxima presión y cada segundo cuenta para las cuatro participantes que buscan el título con un menú completo de tres tiempos que eleva la dificultad.

En este escenario uno de los momentos más comentados ocurrió en la estación de Alejandra Ávila, quien enfrentó un incidenteque puso a prueba su carácter.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Alejandra Ávila durante la preparación del postre en la gran final de MasterChef Celebrity?

Alejandra sufrió un corte pequeño en su mano derecha mientras cambiaba de tareas entre el plato fuerte y el postre, trabajando bajo la presión y escuchando la cuenta regresiva para sus preparaciones.

Y aunque el accidente llamó la atención, no la detuvo y siguió adelante con la preparación del tercer tiempo del menú.

Este último plato era clave, por lo que a pesar del contratiempo, mantuvo su enfoque para presentar hasta el final el emplatado de su receta.

Artículos relacionados

¿En qué consistía “Mi postre más personal”, el plato final de Alejandra en MasterChef Celebrity?

Alejandra describió su preparación como una creación profundamente vinculada a sus sabores de origen, su postre, llamado “Mi postre más personal”,estaba compuesto por una base de mangostino, guayaba manzana y notas ácidas equilibradas con masmelo mambe, una combinación que buscaba conectar ingredientes tradicionales con su arraigo tolimense.

El postre “Mi postre más personal” integró mangostino, guayaba manzana y masmelo mambe.
El postre de Alejandra Ávila “Mi postre más personal” integró mangostino, guayaba manzana y masmelo mambe. Foto Canal RCN

Alejandra quería cerrar su menú con un concepto que la representara y al mismo tiempo mostrara riesgo culinario, por eso decidió incluir un helado hecho completamente desde cero, lo que implicaba no solo precisión técnica, sino también un control absoluto del tiempo restante.

Artículos relacionados

¿Cómo se vivieron los últimos 30 minutos de cocina en la gran final de MasterChef Celebrity?

Belén Alonso estuvo atenta al desarrollo de este postre desde el inicio y recorrió las estaciones verificando orden, técnica y avance, y en el caso de Alejandra, supervisó de cerca la elaboración del helado con nitrógeno, un procedimiento que requiere atención minuciosa por la velocidad con la que cambia la textura de la mezcla.

Así enfrentó Alejandra su arriesgado postre con helado hecho desde cero.
Así enfrentó Alejandra su arriesgado postre con helado hecho desde cero. Foto Canal RCN

Finalmente, su decisión de apostar por un helado preparado en vivo, usando nitrógeno líquido para lograr la consistencia perfecta, fue uno de los riesgos más comentados y que deja en expectativa la evaluación de los jurados y la resistencia que tendrá la temperatura para ser degustado.

Dejando claro que su intención era competir con propuestas creativas y contundentes, incluso después del corte en su mano.

La gran final de MasterChef Celebrity 2025 continúa y los participantes no solo enfrentan los límites del reloj, sino circunstancias imprevistas que pueden alterar por completo su desempeño.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandra Ávila reaccionó a la victoria de Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionó Alejandra Ávila tras perder la final de MasterChef Celebrity ante Violeta Bergonzi

Alejandra Ávila tuvo curiosa reacción tras conocerse que Violeta Bergonzi era la ganadora de la final de MasterChef Celebrity 2025.

Valentina Taguado enfrentó dolor en la rodilla durante la final de MasterChef, pero logró completar su menú “Dedicatoria al cielo”. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado se quejó del dolor en la final de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?

Valentina Taguado enfrentó un fuerte dolor en la rodilla durante la final de MasterChef, pero logró terminar su menú completo dedicado a su abuela.

Violeta Bergonzi se llevó el título con un menú que viajó directo a sus raíces caucanas. Así conquistó la gran final de MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi ganó MasterChef Celebrity 2025 con este menú: así fue la gran final

La gran final de MasterChef Celebrity dejó como ganadora a Violeta Bergonzi, quien deslumbró al jurado con un menú que rindió homenaje a la tradición caucana.

Lo más superlike

Mariana Pajón embarazada Mariana Pajón

¿Mariana Pajón ya dio a luz? una publicación despertó rumores en redes

El reciente mensaje de Mariana Pajón, acompañado de nuevas fotos de su embarazo, dejó a sus seguidores con dudas sobre el nacimiento de su hijo.

Logan Henderson tuvo que ser hospitalizado tras una fuerte lesión en un concierto de Big Time Rush en Polonia. Talento internacional

Vocalista de Big Time Rush sufrió una fuerte lesión durante un concierto y tuvo que ser hospitalizado

Los memes que dejó la final de MasterChef Celebrity Violeta Bergonzi

Los memes y reacciones que dejó la victoria de Violeta Bergonzi en la final de MasterChef Celebrity

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn

Rituales para recibir diciembre Navidad

Los mejores rituales para recibir diciembre y obtener prosperidad, según la IA