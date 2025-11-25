Cardi B sorprende al convertir el cordón umbilical de su bebé en una joya

La llegada del cuarto hijo de Cardi B no solo ha marcado un nuevo capítulo en su vida familiar, sino que también ha inspirado uno de los recuerdos más peculiares y llamativos que una celebridad haya decidido conservar del nacimiento de un bebé.

¿Qué compartió Cardi B en sus redes sociales tras le nacimiento de su bebé?

La rapera optó por inmortalizar el cordón umbilical de su bebé convirtiéndolo en una pieza decorativa bañada en oro, el video compartido por la empresa encargada del proceso y dedicada a preservar elementos del posparto con fines sentimentales, mostró el paso a paso de su creación.

En el video, se observa el fragmento del cordón deshidratado, moldeado en forma de corazón y cubierto con un baño de oro.

¿Cómo se realiza este inusual recuerdo compartido por Cardi B?

El procedimiento que eligió Cardi B forma parte de un servicio conocido como “recuerdo del cordón umbilical” que consiste en secar el cordón del bebé, darle una forma simbólica y aplicarle un baño metálico para conservarlo por años.

Puede alcanzar un valor aproximado de 50 dólares, es decir, unos $215.000 pesos colombianos y aunque parece un detalle menor, es uno de los más solicitados por madres que desean algo físico que represente el inicio de la vida de sus hijos.

Cardi B mostró el cordón umbilical dorado de su bebé y las redes no paran de reaccionar. (Foto Angela Weiss / AFP)

Además, Cardi también solicitó un “placenta print”, una impresión artística que reproduce las formas naturales de la placenta, convirtiéndola en una especie de obra decorativa.

¿Por qué Cardi B quiso preservar estos elementos?

Cardi B compartió que ha atravesado este embarazo con especial emoción, pues se trata de su primer hijo con Stefon Diggs y aunque ha procurado vivir en privacidad hasta completar ciertos asuntos personales y profesionales decidió compartir este detalle.

Del hospital a una pieza de arte: el curioso recuerdo que Cardi B quiso preservar del nacimiento de su hijo (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

Días después de la llegada del recién nacido, Cardi B compartió por fin algunas fotos familiares en sus redes y aunque no reveló el rostro del bebé, sí mostró momentos en la habitación del hospital y una imagen de su bebé.