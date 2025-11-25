Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mario Alberto Yepes regañó a Claudia Bahamón en la final de MasterChef Celebrity: así reaccionó

Mario Alberto Yepes y Claudia Bahamón protagonizaron una curiosa discusión en medio de la final de MasterChef Celebrity: "No me regañes"

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mario Alberto Yepes regañó a Claudia Bahamón
Claudia Bahamón frenó a Mario Yepes tras regaño. (Fotos Canal RCN)

La final de MasterChef Celebrity empezó en la noche del 24 de noviembre y culminará este 25 de noviembre en un reto que definirá a la mejor cocinera de la temporada de 2025.

¿Cómo fue el regaño de Mario Alberto Yepes a Claudia Bahamón en final de MasterChef Celebrity?

Las participantes que están compitiendo por coronarse como la mejor de la temporada son Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valentina Taguado, entre ellas se definirá a la ganadora.

La final de MasterChef Celebrity ha estado bastante emocionante y llena de momentos curiosos, divertidos y emotivos.

Precisamente, hubo uno que llamó la atención a los televidentes y fue cuando los exparticipantes empezaron a ser indagados por la presentadora Claudia Bahamón.

La conductora les iba a preguntando a cada uno por qué había pasado en sus vidas tras salir de la competencia, fue allí que llegó hasta el exfutbolista Mario Alberto Yepes, a quien lo felicitó de manera jocosa por quedarse con un gran premio tras la competencia, el amor de Caterin Escobar.

Yepes se llevó uno de los premios mayores.

Yepes y Claudia Bahamón
Claudia Bahamón le hizo comentario a Yepes sobre Caterin Escobar. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón al regaño de Mario Alberto Yepes?

Mario Alberto Yepes no aguantó la risa al escuchar el comentario de Claudia y hasta le respondió de manera irónica: "¿Quién?¿Yo?".

El exparticipante aseguró que estaba contento por estar de nuevo en la cocina más famosa del mundo y fue allí donde Claudia le preguntó sobre Caterin, lo que hizo que el exjugador le respondiera de cierta manera que según ella pareció un regaño.

- ¿A quién le estás preguntando?

- A los dos

- ¿Por qué a los dos? Pregúnteme a mí.

Ante esta respuesta de Yepes, Claudia Bahamón no dudó en pedirle de manera directa que no le hablara así como regañándola.

No me regañe.

Yepes se justificó al decir que él le hacía ese llamado de atención por no hacerle preguntas sobre él luego de no verlo en varias semanas: "Hace rato no me veía y no me pregunta cómo estoy".

Claudia volvió a repetirle que no le volviese a hablar así y mucho menos regañarla delante de más personas.

No me regañe y menos de tanta gente Yepes.

¿En qué terminó el curioso momento entre Claudia Bahamón y Mario Yepes?

Este curioso momento de tensión terminó de buena manera entre Claudia Bahamón y Mario Yepes, quienes siguieron conversando y hasta involucraron a Caterin en rifirrafe.

Por su parte, varios de los exparticipantes aseguraron que Claudia Bahamón tenía razón y que el exjugador de Colombia se había ganado el mejor premio al conquistar el corazón de la actriz.

"Golazo, un taponazo, hasta de chilena", expresó Pichingo y Michelle aseguró: "A los que menos les dio duro salir de MasterChef fue a Yepes y Caterin, pues ellos tenían planes".

Caterin Escobar y Mario Yepes viven su romance
Así Caterin Escobar y Mario Yepes estuvieron en la final de MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)
