Reconocida vidente hizo angustiante predicción sobre Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

La astróloga habló del caso de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala y su mánager, desaparecidos desde el pasado 18 de noviembre.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Vidente habló del caso de Miguel Ayala
Vidente se pronunció sobre caso de Miguel Ayala. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El paradero de Miguel Ayala y su mánager sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades colombianas tras una semana desde que se reportaron como desaparecidos.

¿Qué dijo reconocida vidente sobre la desaparición del hijo de Giovanny Ayala?

El caso de Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja ha generado varias dudas en los últimos días tras su sorpresiva desaparición cuando se dirigían al aeropuerto de Palmira.

En medio de esta incertidumbre que se vive por sus paraderos, una reconocida astróloga y vidente llamada Alexandra Vidente Mundial dio su predicción sobre el tema.

Me quiero pronunciar sobre Miguel Ayala, el hijo de Giovanny Ayala.

La vidente aseguró que lo que sentía era que el hijo de Miguel Ayala seguía en este plano terrenal y que el universo le pedía a sus familiares que tuviesen calma, pero que actuaran rápido.

Hasta este momento lo veo con vida, es muy importante tomar calma, el universo dice que calma.

Giovanny Ayala habló sobre la desaparición de su hijo
Vidente habló de la desaparición del hijo de Giovanny Ayala. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la advertencia que hizo la vidente sobre la desaparición de Miguel Ayala?

Alexandra Vidente aseguró que veía al hijo de Giovanny Ayala en un espacio lleno de naturaleza el cual asociaba con el lugar en que había sido reportado por desaparecido.

Aún lo veo en el plano de la vida, lo veo en zona verde, no ha salido, está cerca del lugar donde desapareció.

La vidente en su video le envió una advertencia a Giovanny Ayala en donde le advirtió que debía buscar ayuda del presidente o alguien del Gobierno colombiano para actuar lo más rápido posible.

Quiero enviar este mensaje porque lo veo con vida, pero se debe buscar apoyo.

Alexandra pidió al artista y a sus familiares actuar lo más pronto posible porque tenía una mala sensación.

Tengo un mal presentimiento.

¿Qué se sabe del caso de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja?

El caso de los jóvenes Miguel Ayala y Nicolás Pantoja ha sido tratado con total reserva por las autoridades a cargo y sus familiares se han unido en redes para pedir por su liberación.

Los reportes oficiales de la Policía del Cauca reportaron que los jóvenes fueron interceptados cuando iban por la vereda El Túnel en zona rural de Cajibío sobre las 8 de la noche. Allí dos vehículos los interceptaron y los desviaron de su ruta.

Desde ese momento se perdió contacto con ambos jóvenes y fue al parecer el conductor de la camioneta que los transportaba el que dio aviso a las autoridades.

