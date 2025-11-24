Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri reveló la famosa que le coqueteó a su novio en medio de rumores de ruptura

Andrea Valdiri sorprendió al revelar que una reconocida famosa intentó acercarse a su novio en medio de su supuesta ruptura: "Muerta de hambre".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Andrea Valdiri reveló la mujer que le cayó a su novio
Andrea Valdiri reveló que famosa mujer le coqueteó a su novio. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Andrea Valdiri decidió pronunciarse tras días de rumores y especulaciones sobre su vida sentimental en donde se llegó a afirmar que había terminado con Juan Daniel Sepúlveda.

¿Cuál fue la famosa mujer que le coqueteó al novio de Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri volvió a ser tendencia tras hablar abiertamente de la supuesta crisis que enfrenta con Juan Daniel Sepúlveda y los rumores de infidelidad que la salpicaban.

A través de sus historias de Instagram la creadora de contenido decidió aclarar que no ha terminado con Juan Daniel Sepúlveda y que todo al parecer se trató de una estrategia de marketing.

Y tú como tienes tanta intriga, hoy te voy a enseñar mi verdadero trío. El trío que pensaban que era con estos bollitos, no hermana, el verdadero trío es este.

La influenciadora aseguró que los hombres con los que había sido captada en medio de esta ola de especulaciones eran parte del plan, pero aprovechó para revelar que sí había pasado algo grave en medio de esta situación que se hizo viral.

Valdiri expuso que reconocida mujer aprovechó el rumor de su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda para coquetearle.

Andrea Valdiri prende las redes con posible ingreso a La Mansión de Luinny
Andrea Valdiri reveló que famosa le intentó caer a su pareja. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri al ver la famosa mujer que le cayó a su pareja en medio de rumores de ruptura?

Andrea Valdiri decidió destapar la situación que presenció en las redes sociales de su pareja, en donde aseguró que una famosa habría intentado acercarse a Juan Daniel.

Según la barranquillera, una conocida mujer del mundo del entretenimiento con cuenta verificada en redes sociales le lanzó un mensaje a su pareja en medio de la supuesta ruptura de ambos.

Valdiri se mostró indignada con este suceso tildando a dicha mujer de 'muerta de hambre' por intentar caerle a su pareja en un momento así.

Destapada, porque me pille una de chulito azul que apenas suelto la presa, ella cayó como leoparda, muerta de hambre y quedaron congeladas.


Asimismo, Andrea aprovechó su pronunciamiento para dejarles claro a sus fanáticos que ella no ha engañado a su pareja y que su relación está mejor que nunca.

¿Qué reacciones ha dejado la confesión de Andrea Valdiri sobre celebridad que le coqueteó a su pareja?

Tras la revelación, las redes no tardaron en reaccionar, generando debates, teorías y cientos de comentarios sobre la identidad de la famosa mencionada.

Muchos usuarios aplaudieron que la influenciadora hablara sin filtros y destapara lo que estaba ocurriendo en medio de los rumores de ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

Pero otros, los criticaron duramente por jugar con ellos al hacerles creer que habían terminado para hacer una estrategia de marketing.

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda
Andrea Valdiri divide opiniones tras aclarar lo que pasó con Juan Daniel Sepúlveda. (Fotos Canal RCN y Freepik)
