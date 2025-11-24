Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss Universo 2025 logró la transmisión más vista de la historia, ¿cuánto marcó?

Miss Universo 2025 rompió su propio récord al alcanzar una elevada cifra de visualizaciones en su edición número 74.

Miss Universo 2025
Miss Universo 2025 logró la transmisión más vista de la historia | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

No hay duda de que el certamen de belleza de Miss Universo ha llamado el interés tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch como la nueva reina universal.

¿Qué récord batió Miss Universo 2025?

En vista de todo el revuelo, Miss Universo informó que rompió su propio récord en torno a la cantidad de personas que vieron el certamen de belleza más importante del mundo.

Sí, la edición número 74 de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia, se convirtió en la más vista a lo largo de la historia desde que se lleva a cabo la competencia.

Mediante Instagram, se informó el logro de la plataforma de belleza, detallando que lo que ocurrió fue algo que, en principio, no se los esperaban.

Miss Universo 2025
Momento antes de la coronación de Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

"Lo que pasó en Tailandia será recordado para siempre. La 74a competencia de Miss Universo no solo reunió al mundo, sino que destrozó todos los registros digitales a lo largo del camino", se lee.

¿Cuántas vistas logró la transmisión de Miss Universo 2025?

De acuerdo con lo que se compartió en la mencionada red social, la cifra alcanzada fue de nada más y nada menos que 2,6 billones de vistas totales, parte de las visualizaciones de la siguiente manera:

  • 1,7 billones en Instagram.
  • 15 millones en YouTube.
  • 87 millones en TikTok.
  • 817 millones en Facebook.
  • 30,5 millones de seguidores en todas las plataformas.

"Desde millones de pantallas en todos los continentes, tu amor, tu pasión y tu apoyo imparable convirtieron esta edición en la Miss Universo más vista en todas las plataformas digitales", agregan.

Fátima Bosch
Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

De igual forma, es notorio el agradecimiento por parte del certamen de belleza, asegurando que tan solo esto es el comienzo para lo que se viene a futuro.

Pese a la controversia y la polémica, no es un secreto que Miss Universo sigue traspasando fronteras y quedó demostrado el gusto que hay por esta plataforma que se encarga de elegir a la mujer más bella del planeta.

"A nuestros fans alrededor del mundo: gracias. Gracias por ver, compartir, celebrar y creer en el poder de esta comunidad. Hiciste historia con nosotros", concluye el post.

