MasterChef Celebrity 2025: así se desarrolla la GRAN FINAL, ¿quién será la ganadora?

La GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025 inicia hoy y termina mañana, así se lleva a cabo el último reto de la temporada.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Carolina Sabino
MasterChef Celebrity 2025: así se desarrolla la gran final | Foto del Canal RCN.

Pronto se conocerá el nombre de la participante que se convertirá en la nueva ganadora de MasterChef Celebrity, en su temporada que celebra los 10 años de la producción culinaria del Canal RCN.

¿Quiénes son las finalistas de MasterChef Celebrity 2025?

Cuatro celebridades se disputarán la gran final de MasterChef Celebrity 2025, quienes son: la locutora Valentina Taguado, la presentadora Violeta Bergonzi, la actriz Alejandra Ávila y la cantante Carolina Sabino.

Tras múltiples retos demostrando sus talentos culinarios, ahora las finalistas tienen que dar su cien por ciento. Es por ello que es necesario explicar cómo se desarrolla la gran final de MasterChef, tendiendo en cuenta que comienza un día y termina otro.

Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Carolina Sabino
Ellas son las finalistas de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

¿Cómo se desarrolla la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

Lo primero que se debe decir sobre la gran final de MasterChef Celebrity 2025 es que el Top 4 finalista no se encuentra solo, a la cocina más importante del mundo llegan los exparticipantes o excompañeros con los que aceptaron la propuesta de dejar a un lado sus trabajos para dedicarse a preparar alimentos.

A su vez, las finalistas son acompañadas de sus seres queridos, mientras llegan a sus estaciones de cocina con sus respectivos nombres.

Respecto a las recetas, deben preparar un menú de tres tiempos (entrada, plato fuerte y postre), todos los platos siguiendo una línea o narrativa gastronómica que dé sustento al porqué decidieron hacerlos.

¿Cómo se revela la ganadora de MasterChef Celebrity 2025?

Este lunes 24 de noviembre de 2025 inicia la gran final de MasterChef Celebrity. Por lo general, se trata de un capítulo en el que se hace un recuento de la participación de las finalistas, a la vez que se alcanza a presentar la entrada del menú.

MasterChef Celebrity 2025
MasterChef Celebrity 2025 llega a su final | Foto del Canal RCN.

Luego de esto, el martes 25 de noviembre de 2025 se da por terminado la final de MasterChef Celebrity. Luego de que los chefs jurados Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría hacen todas las degustaciones, se revela el nombre de la participante que se convierte en la nueva MasterChef y se lleva el premio en efectivo de la temporada.

¿Dónde ver la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

Los últimos capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, se pueden ver totalmente gratis en las pantallas del Canal RCN, entre ellas la app. Clic aquí.

