MasterChef Celebrity 2025: estallan las redes tras definirse las participantes de la GRAN FINAL

Los seguidores y televidentes de MasterChef Celebrity 2025 manifestaron su sentir por las cuatro finalistas de esta temporada.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
MasterChef Celebrity 2025
MasterChef Celebrity 2025: estallan las redes tras definirse las participantes de la gran final | Foto del Canal RCN.

El tiempo está contado para la gran final de MasterChef Celebrity 2025. Después de varios retos de semifinal, los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso eligieron a las cuatro finalistas para esta temporada de 10 años del formato gastronómico del Canal RCN.

¿Quiénes son las finalistas de MasterChef Celebrity 2025?

Las cuatro finalistas de MasterChef Celebrity 2025 son: Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado. El Top 4 finalista se definió luego de que la exreina de belleza y actriz Michelle Rouillard fue eliminada.

Las finalistas deben ahora enfrentarse a un extenso reto, el cual se divide en dos partes. Alejandra, Carolina, Violeta y Valentina prepararán entrada, plato fuerte y postre. En ese sentido, el lunes 24 de noviembre se lleva a cabo la primera parte del reto final y el martes 25 de noviembre se conoce en nombre de la ganadora.

MasterChef Celebrity
MasterChef Celebrity, 10 años, llega a su gran final | Foto del Canal RCN.

Todas las finalistas quieren ganar, pues se han destacado durante cada capítulo de MasterChef Celebrity 2025. En el Canal RCN se compartió un post para alentarlas, el cual desató comentarios y reacciones de todo tipo por parte del público de la cocina más importante del mundo.

"¡Finalistas, estamos muy orgullosos de ustedes! Detrás de este paso a la GRAN FINAL, hay trasnocho, quemadas, ausencia de sus familias y mucha disciplina, por eso es un día para reconocerse por llegar hasta aquí", dice el Instagram de Canal RCN.

 

¿Cómo reaccionó el público tras definirse las finalistas de MasterChef Celebrity 2025?

Como sucede en cada final de MasterChef Celebrity, el público tiene a su favorita. A partir de ello, son muchas las posturas que hay sobre las cuatro finalistas, pues algunos querían ver a Michelle en este punto de la competencia culinaria.

Por otro lado, varios ya dieron a su ganadora, entre otras más reacciones que valen la pena conocer. A continuación, la recopilación de las mejores posturas que hay tras conocerse las finalistas de MasterChef Celebrity 2025:

"Valentina o Alejandra son mis dos ganadoras", "Por mérito todas, pero por evolución no", "Michelle debía de estar ahí", "Que gane la técnica, por favor", "La elegancia no se improvisa", "¿Ahora que voy a ver cuando se acabe mi programa favorito?", "Amo los finales felices".

GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025 este martes 25 de noviembre a las 8:00 p.m. por el Canal RCN. Clic aquí.

