Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Miss Noruega cuestiona a Fátima Bosch en Miss Universo y revive polémica por su traje de pescado

Miss Noruega recibió críticas tras mostrar su notable inconformidad tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Miss Noruega crítica Fátima Bosch y le recuerda su traje de pescado
Miss Noruega cuestionó el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 (Foto: AFP)

Luego de que Fátima Bosch se coronara como la nueva Miss Universo 2025, ha recibido varias críticas de sus compañeras, una de ellas fue Miss Noruega que criticó fuertemente a la mexicana.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Miss Noruega sobre Fátima Bosch la nueva Miss Universo 2025?

La conversación en torno a Miss Universo 2025 volvió a intensificarse luego de que Leonora Lysglimt-Rødland, representante de Noruega, hiciera una fuerte declaración en una transmisión en vivo.

La joven aseguró que las finalistas de la edición celebrada en Tailandia ya estaban elegidas antes de la gala, donde la mexicana Fátima Bosch terminó coronándose.

Artículos relacionados

Según Lysglimt-Rødland, varias concursantes se enteraron de que existía una supuesta lista con el Top 10 días antes de la final.

Además, Miss Noruega expresó que le sorprendió el triunfo de Fátima Bosch, pues consideró que algunas participantes destacaron más en presentaciones previas.

Miss Noruega crítica Fátima Bosch y le recuerda su traje de pescado
Miss Noruega cuestionó el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. (Foto: AFP)

Mientras continuaba la conversación sobre sus señalamientos, otro tema regresó al centro del debate: el recordado traje típico de salmón que presentó durante la etapa preliminar.

¿Por qué el traje típico de salmón de Miss Noruega volvió a ser tendencia?

Usuarios en redes aprovecharon las declaraciones de Miss Noruega para traer de vuelta las imágenes del traje típico que había causado múltiples comentarios semanas antes.

Artículos relacionados

El atuendo consistía en una pieza volumétrica en tonos naranjas, recubierta con texturas que imitaban escamas y la forma completa de un salmón, uno de los recursos más emblemáticos de la cultura y economía noruega.

Bajo la estructura se desplegaba un enterizo que llamó aún más la atención de los espectadores y usuarios en redes sociales.

El traje se convirtió rápidamente en un tema comentado en redes, donde surgieron memes, debates estéticos y comparaciones humorísticas.

Miss Noruega crítica Fátima Bosch y le recuerda su traje de pescado
Miss Noruega cuestionó el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. (Foto: AFP)

El equipo de Miss Noruega explicó entonces que la propuesta buscaba resaltar la importancia del salmón y la necesidad de prácticas sostenibles en el ámbito marino.

Sin embargo, tras las declaraciones de Miss Noruega, retomaron la conversación sobre el traje y muchos usuarios cuestionaron a la reina por su desempeño en el certamen de belleza.

Lo cierto es que Fátima Bosch, desde su coronación, ya está ejerciendo su labor internacional como la nueva Miss Universo.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Stephany Abasali Miss Universo

Revelan exorbitante precio que tendrían los vestidos de Venezuela, Stephany Abasali, en Miss Universo

Miss Venezuela, Stephany Abasali, cautivó con sus vestidos en Miss Universo 2025, los cuales no serían para nada baratos.

¡Luto en el cine culto! Falleció un gran referente de la actuación en las últimas horas: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en el cine de culto! Falleció un gran referente de la actuación en las últimas horas

El mundo de la actuación se viste de luto tras confirmarse la muerte de reconocido actor del cine culto quien trabajó con Madonna.

Olivia Yacé, Miss Universo Miss Universo

Costa de Marfil, Olivia Yacé, revienta Miss Universo y renuncia a título: "Nunca lo permitan"

Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, deja el shock al informar las razones por las que no acepta título otorgado por Miss Universo.

Lo más superlike

La Jesuu recibe tetero como regalo y fans reaccionan sorprendidos La Jesuu

La Jesuu genera polémica tras posar en foto tomando tetero, ¿es real?

La Jesuu generó todo tipo de comentarios al posar en sus redes sociales tomando bienestarina en un tetero, ¿por qué lo hizo?

Cinco cosas que no sabías de Altafulla. Altafulla

Altafulla y las cinco cosas que no sabías que revelan su camino de ingeniero a estrella musical

Ellos son los famosos que han ganado MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia: ellos han sido los últimos ganadores de la cocina más famosa

Ayda Valencia sobre Juan Gabriel Juan Gabriel

Famosa médium aseguró que Juan Gabriel está vivo

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas Navidad

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo