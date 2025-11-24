Miss Noruega cuestiona a Fátima Bosch en Miss Universo y revive polémica por su traje de pescado

Luego de que Fátima Bosch se coronara como la nueva Miss Universo 2025, ha recibido varias críticas de sus compañeras, una de ellas fue Miss Noruega que criticó fuertemente a la mexicana.

¿Qué dijo Miss Noruega sobre Fátima Bosch la nueva Miss Universo 2025?

La conversación en torno a Miss Universo 2025 volvió a intensificarse luego de que Leonora Lysglimt-Rødland, representante de Noruega, hiciera una fuerte declaración en una transmisión en vivo.

La joven aseguró que las finalistas de la edición celebrada en Tailandia ya estaban elegidas antes de la gala, donde la mexicana Fátima Bosch terminó coronándose.

Según Lysglimt-Rødland, varias concursantes se enteraron de que existía una supuesta lista con el Top 10 días antes de la final.

Además, Miss Noruega expresó que le sorprendió el triunfo de Fátima Bosch, pues consideró que algunas participantes destacaron más en presentaciones previas.

Miss Noruega cuestionó el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. (Foto: AFP)

Mientras continuaba la conversación sobre sus señalamientos, otro tema regresó al centro del debate: el recordado traje típico de salmón que presentó durante la etapa preliminar.

¿Por qué el traje típico de salmón de Miss Noruega volvió a ser tendencia?

Usuarios en redes aprovecharon las declaraciones de Miss Noruega para traer de vuelta las imágenes del traje típico que había causado múltiples comentarios semanas antes.

El atuendo consistía en una pieza volumétrica en tonos naranjas, recubierta con texturas que imitaban escamas y la forma completa de un salmón, uno de los recursos más emblemáticos de la cultura y economía noruega.

Bajo la estructura se desplegaba un enterizo que llamó aún más la atención de los espectadores y usuarios en redes sociales.

El traje se convirtió rápidamente en un tema comentado en redes, donde surgieron memes, debates estéticos y comparaciones humorísticas.

El equipo de Miss Noruega explicó entonces que la propuesta buscaba resaltar la importancia del salmón y la necesidad de prácticas sostenibles en el ámbito marino.

Sin embargo, tras las declaraciones de Miss Noruega, retomaron la conversación sobre el traje y muchos usuarios cuestionaron a la reina por su desempeño en el certamen de belleza.

Lo cierto es que Fátima Bosch, desde su coronación, ya está ejerciendo su labor internacional como la nueva Miss Universo.