El gesto de Carolina Sabino a Michelle tras salir de MasterChef: “Se dé ese chance de mirar”

Luego de un emocionante reto, Michelle Rouillard quedó por fuera de MasterChef Celebrity Colombia, por lo que Carolina Sabino decidió dedicarle unas palabras a la exreina.

Artículos relacionados Blessd Blessd rompe en llanto en pleno concierto en Bogotá tras polémica con Pirlo y Samantha Correa

¿Qué le dijo Carolina Sabino a Michelle Rouillard tras salir de MasterChef Celebrity Colombia?

La actriz, a través de su cuenta personal de Instagram, compartió una imagen suya junto a Michelle en la que compartió con una famosa canción del grupo británico The Cure, junto con un revelador mensaje:

“A quien tenga el privilegio, como yo lo tuve, de cruzarse en el camino con esta bella mujer, le digo que se dé ese chance de mirar a través de esas que valen oro y para siempre”. Y terminó diciéndole gracias, la actriz.

Artículos relacionados Miss Universo Costa de Marfil rompe el silencio después de la final de Miss Universo, ¿apoya el resultado o no?

Esto sucede después de que, en el reciente capítulo de MasterChef, se enfrentaran en un difícil reto en el que las cocineras semifinalistas debían cocinar tres platos, cada uno dirigido a un chef.

En un reto de campo en La Guajira, las cocineras enfrentaron problemas con el clima, en el que se vio una evidente tormenta de arena, además de algo de lluvia y calor extremo, y aunque muchas recibieron comentarios para mejorar sus platos.

Michelle quedó por decisión del jurado de la cocina más importante del mundo; en medio de la preparación de sus platos vivió momentos difíciles en los que, entre lágrimas, logró presentarlos. Sin embargo, no le alcanzó para pasar a la esperada final.

Carolina Sabino dedicó emotivas palabras a Michelle tras su salida MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Carolina Sabino a la salida de Michelle Rouillard de MasterChef?

Finalmente, Claudia Bahamón dio a conocer el veredicto final y con ello a las cuatro finalistas que estarán enfrentándose en un difícil reto de final que comenzará esta noche, 24 de noviembre, y este martes se conocerá a la ganadora de MasterChef en su décimo aniversario.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro revive polémica de Dayana Jaimes con audio viral: ¡Así reaccionó Liliana Díaz!

Sin duda las finalistas: Carolina Sabino, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila, abrazaron a Michelle y se despidieron de la exreina con emotivas palabras.

Asimismo, Michelle Rouillard, entre lágrimas, se despidió de la competencia: “Tengo sentimientos encontrados, terminé cansada” y agregó: “Este camino me enseñó disciplina, resiliencia, paciencia y a soltar cuando toca”.