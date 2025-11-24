El gesto de Carolina Sabino a Michelle tras salir de MasterChef: “Se dé ese chance de mirar”
Con un revelador mensaje, Carolina Sabino se despidió de Michelle Rouillard de MasterChef Celebrity Colombia.
Luego de un emocionante reto, Michelle Rouillard quedó por fuera de MasterChef Celebrity Colombia, por lo que Carolina Sabino decidió dedicarle unas palabras a la exreina.
¿Qué le dijo Carolina Sabino a Michelle Rouillard tras salir de MasterChef Celebrity Colombia?
La actriz, a través de su cuenta personal de Instagram, compartió una imagen suya junto a Michelle en la que compartió con una famosa canción del grupo británico The Cure, junto con un revelador mensaje:
“A quien tenga el privilegio, como yo lo tuve, de cruzarse en el camino con esta bella mujer, le digo que se dé ese chance de mirar a través de esas que valen oro y para siempre”. Y terminó diciéndole gracias, la actriz.
Esto sucede después de que, en el reciente capítulo de MasterChef, se enfrentaran en un difícil reto en el que las cocineras semifinalistas debían cocinar tres platos, cada uno dirigido a un chef.
En un reto de campo en La Guajira, las cocineras enfrentaron problemas con el clima, en el que se vio una evidente tormenta de arena, además de algo de lluvia y calor extremo, y aunque muchas recibieron comentarios para mejorar sus platos.
Michelle quedó por decisión del jurado de la cocina más importante del mundo; en medio de la preparación de sus platos vivió momentos difíciles en los que, entre lágrimas, logró presentarlos. Sin embargo, no le alcanzó para pasar a la esperada final.
¿Cómo reaccionó Carolina Sabino a la salida de Michelle Rouillard de MasterChef?
Finalmente, Claudia Bahamón dio a conocer el veredicto final y con ello a las cuatro finalistas que estarán enfrentándose en un difícil reto de final que comenzará esta noche, 24 de noviembre, y este martes se conocerá a la ganadora de MasterChef en su décimo aniversario.
Sin duda las finalistas: Carolina Sabino, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila, abrazaron a Michelle y se despidieron de la exreina con emotivas palabras.
Asimismo, Michelle Rouillard, entre lágrimas, se despidió de la competencia: "Tengo sentimientos encontrados, terminé cansada" y agregó: "Este camino me enseñó disciplina, resiliencia, paciencia y a soltar cuando toca".