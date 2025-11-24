Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

El gesto de Carolina Sabino a Michelle tras salir de MasterChef: “Se dé ese chance de mirar”

Con un revelador mensaje, Carolina Sabino se despidió de Michelle Rouillard de MasterChef Celebrity Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El emotivo mensaje de Carolina Sabino tras la salida de Masterchef de Michelle
Carolina Sabino dedicó emotivas palabras a Michelle tras su salida MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

Luego de un emocionante reto, Michelle Rouillard quedó por fuera de MasterChef Celebrity Colombia, por lo que Carolina Sabino decidió dedicarle unas palabras a la exreina.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Carolina Sabino a Michelle Rouillard tras salir de MasterChef Celebrity Colombia?

La actriz, a través de su cuenta personal de Instagram, compartió una imagen suya junto a Michelle en la que compartió con una famosa canción del grupo británico The Cure, junto con un revelador mensaje:

“A quien tenga el privilegio, como yo lo tuve, de cruzarse en el camino con esta bella mujer, le digo que se dé ese chance de mirar a través de esas que valen oro y para siempre”. Y terminó diciéndole gracias, la actriz.

Artículos relacionados

Esto sucede después de que, en el reciente capítulo de MasterChef, se enfrentaran en un difícil reto en el que las cocineras semifinalistas debían cocinar tres platos, cada uno dirigido a un chef.

En un reto de campo en La Guajira, las cocineras enfrentaron problemas con el clima, en el que se vio una evidente tormenta de arena, además de algo de lluvia y calor extremo, y aunque muchas recibieron comentarios para mejorar sus platos.

Michelle quedó por decisión del jurado de la cocina más importante del mundo; en medio de la preparación de sus platos vivió momentos difíciles en los que, entre lágrimas, logró presentarlos. Sin embargo, no le alcanzó para pasar a la esperada final.

El emotivo mensaje de Carolina Sabino tras la salida de Masterchef de Michelle
Carolina Sabino dedicó emotivas palabras a Michelle tras su salida MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Carolina Sabino a la salida de Michelle Rouillard de MasterChef?

Finalmente, Claudia Bahamón dio a conocer el veredicto final y con ello a las cuatro finalistas que estarán enfrentándose en un difícil reto de final que comenzará esta noche, 24 de noviembre, y este martes se conocerá a la ganadora de MasterChef en su décimo aniversario.

Artículos relacionados

Sin duda las finalistas: Carolina Sabino, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila, abrazaron a Michelle y se despidieron de la exreina con emotivas palabras.

Asimismo, Michelle Rouillard, entre lágrimas, se despidió de la competencia: “Tengo sentimientos encontrados, terminé cansada” y agregó: “Este camino me enseñó disciplina, resiliencia, paciencia y a soltar cuando toca”.

El emotivo mensaje de Carolina Sabino tras la salida de Masterchef de Michelle
Carolina Sabino dedicó emotivas palabras a Michelle tras su salida MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Final de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de MasterChef Celebrity?

Se acerca la gran final de MasterChef Celebrity donde conoceremos a la siguiente ganadora de la competencia.

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity 2025: estallan las redes tras definirse las participantes de la GRAN FINAL

Los seguidores y televidentes de MasterChef Celebrity 2025 manifestaron su sentir por las cuatro finalistas de esta temporada.

Ellos son los famosos que han ganado MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia: ellos han sido los últimos ganadores de la cocina más famosa

A poco de conocerse la nueva ganadora de MasterChef Celebrity Colombia, repasamos quiénes se han llevado el título en los últimos años.

Lo más superlike

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez? La casa de los famosos

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados

Famosa habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3 se operó por tercera vez y estos son sus cuidados.

Miss Noruega crítica Fátima Bosch y le recuerda su traje de pescado Miss Universo

Miss Noruega cuestiona a Fátima Bosch en Miss Universo y revive polémica por su traje de pescado

La Jesuu recibe tetero como regalo y fans reaccionan sorprendidos La Jesuu

La Jesuu genera polémica tras posar en foto tomando tetero, ¿es real?

Cinco cosas que no sabías de Altafulla. Altafulla

Altafulla y las cinco cosas que no sabías que revelan su camino de ingeniero a estrella musical

Ayda Valencia sobre Juan Gabriel Juan Gabriel

Famosa médium aseguró que Juan Gabriel está vivo