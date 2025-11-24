Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valeria Aguilar enterneció con su mensaje a Valentina Taguado tras llegar a la final de MasterChef

Con un mensaje sincero, Valeria Aguilar respaldó a Valentina Taguado en su camino hacia la final de MasterChef Celebrity.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valeria Aguilar enternece las redes.
Valeria Aguilar enternece las redes con su mensaje a Valentina Taguado tras llegar a la final de MasterChef Celebrity. (Foto de Canal RCN)

La recta final de MasterChef Celebrity Colombia estuvo cargada de emociones.

Valeria Aguilar le da sus buenos deseos a Valentina Taguado.
Valeria Aguilar le da sus buenos deseos a Valentina Taguado por llegar a la final de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Quién fue la última eliminada de MasterChef Celebrity?

Ayer, Michelle Rouillard se despidió de la cocina más famosa del país, cerrando así su participación en la temporada de los 10 años.

Su salida dejó conformado el grupo de cuatro finalistas que esta noche y mañana se disputarán el título: Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Carolina Sabino.

Todas ellas han demostrado talento, disciplina y creatividad en cada reto, convirtiéndose en las protagonistas de una edición que quedará en la memoria de los seguidores.

La eliminación de Michelle Rouillard dio paso a un gesto que conmovió a los fanáticos.

Artículos relacionados

¿Qué publicó Valeria Aguilar en apoyo a Valentina Taguado por ser finalista de MasterChef Celebrity?

Valeria Aguilar, quien también hizo parte de esta temporada, compartió una publicación llena de emoción en la que expresó su apoyo incondicional a Valentina Taguado, su compañera y amiga.

Recordemos que Valeria regresó al programa en el reto de campo realizado en La Guajira y allí fue pieza clave para que Valentina no quedara eliminada.

Su mensaje se convirtió en un símbolo de amistad y solidaridad dentro de una competencia marcada por la presión y la exigencia.

La edición de aniversario de MasterChef Celebrity reunió a 22 celebridades de distintos ámbitos del entretenimiento, el deporte y la actuación.

Entre ellos destacaron figuras como René Higuita y Mario Alberto Yepes, leyendas del fútbol colombiano.

Durante meses, los participantes enfrentaron pruebas de creatividad y trabajo en equipo que mañana 25 de noviembre llegan a su final.

Hoy y mañana, el Canal RCN transmitirá a las 8 p.m. el gran reto final que definirá quién se lleva el reconocimiento como la mejor de la temporada de la cocina más famosa del mundo.

La presencia de cuatro mujeres en la última etapa es un hecho que resalta en esta edición.

Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Carolina Sabino representan estilos distintos de cocina y personalidades que han conquistado al público.

Artículos relacionados

Cada una llega con un recorrido lleno de aprendizajes, superando momentos de tensión y demostrando que la pasión por la gastronomía puede unir mundos tan diversos.

El desenlace de hoy y mañana no solo coronará a una nueva celebridad en la cocina, también cerrará una temporada que se convirtió en una de las más exigentes por parte de los jurados.

Valentina Taguado es finalista de MasterChef Celebrity.
Valentina Taguado es finalista de MasterChef Celebrity junto a otras tres cocineras. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Final de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de MasterChef Celebrity?

Se acerca la gran final de MasterChef Celebrity donde conoceremos a la siguiente ganadora de la competencia.

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity 2025: estallan las redes tras definirse las participantes de la GRAN FINAL

Los seguidores y televidentes de MasterChef Celebrity 2025 manifestaron su sentir por las cuatro finalistas de esta temporada.

Ellos son los famosos que han ganado MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia: ellos han sido los últimos ganadores de la cocina más famosa

A poco de conocerse la nueva ganadora de MasterChef Celebrity Colombia, repasamos quiénes se han llevado el título en los últimos años.

Lo más superlike

Westcol es criticado. Westcol

Westcol protagonizó polémica en importante concierto tras gesto de su equipo de seguridad con los fans

Westcol fue criticado en redes sociales por la actitud de su equipo de seguridad durante un importante concierto en Bogotá.

Reconocido actor causa preocupación al ser operado de emergencia: esta fue la razón Talento internacional

Reconocido actor causa preocupación al ser operado de emergencia: esta fue la razón

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez? La casa de los famosos

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados

Miss Noruega crítica Fátima Bosch y le recuerda su traje de pescado Miss Universo

Miss Noruega cuestiona a Fátima Bosch en Miss Universo y revive polémica por su traje de pescado

Cinco cosas que no sabías de Altafulla. Altafulla

Altafulla y las cinco cosas que no sabías que revelan su camino de ingeniero a estrella musical