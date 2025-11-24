Valeria Aguilar enterneció con su mensaje a Valentina Taguado tras llegar a la final de MasterChef

La recta final de MasterChef Celebrity Colombia estuvo cargada de emociones.

Valeria Aguilar le da sus buenos deseos a Valentina Taguado por llegar a la final de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

¿Quién fue la última eliminada de MasterChef Celebrity?

Ayer, Michelle Rouillard se despidió de la cocina más famosa del país, cerrando así su participación en la temporada de los 10 años.

Su salida dejó conformado el grupo de cuatro finalistas que esta noche y mañana se disputarán el título: Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Carolina Sabino.

Todas ellas han demostrado talento, disciplina y creatividad en cada reto, convirtiéndose en las protagonistas de una edición que quedará en la memoria de los seguidores.

La eliminación de Michelle Rouillard dio paso a un gesto que conmovió a los fanáticos.

¿Qué publicó Valeria Aguilar en apoyo a Valentina Taguado por ser finalista de MasterChef Celebrity?

Valeria Aguilar, quien también hizo parte de esta temporada, compartió una publicación llena de emoción en la que expresó su apoyo incondicional a Valentina Taguado, su compañera y amiga.

Recordemos que Valeria regresó al programa en el reto de campo realizado en La Guajira y allí fue pieza clave para que Valentina no quedara eliminada.

Su mensaje se convirtió en un símbolo de amistad y solidaridad dentro de una competencia marcada por la presión y la exigencia.

La edición de aniversario de MasterChef Celebrity reunió a 22 celebridades de distintos ámbitos del entretenimiento, el deporte y la actuación.

Entre ellos destacaron figuras como René Higuita y Mario Alberto Yepes, leyendas del fútbol colombiano.

Durante meses, los participantes enfrentaron pruebas de creatividad y trabajo en equipo que mañana 25 de noviembre llegan a su final.

Hoy y mañana, el Canal RCN transmitirá a las 8 p.m. el gran reto final que definirá quién se lleva el reconocimiento como la mejor de la temporada de la cocina más famosa del mundo.

La presencia de cuatro mujeres en la última etapa es un hecho que resalta en esta edición.

Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Carolina Sabino representan estilos distintos de cocina y personalidades que han conquistado al público.

Cada una llega con un recorrido lleno de aprendizajes, superando momentos de tensión y demostrando que la pasión por la gastronomía puede unir mundos tan diversos.

El desenlace de hoy y mañana no solo coronará a una nueva celebridad en la cocina, también cerrará una temporada que se convirtió en una de las más exigentes por parte de los jurados.