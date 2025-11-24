Laura Bozzo vuelve a aparecer en redes y desata comentarios por cómo se ve ahora

La icónica presentadora peruana Laura Bozzo reapareció por medio de sus redes sociales con una publicación que impactó a sus seguidores, pues el aspecto actual de la mujer los habría tomado por sorpresa.

¿Cómo luce Laura Bozzo actualmente?

Una fotografía publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, bastó para que Laura Bozzo volviera a ser tendencia en redes sociales. Su aspecto actual tomó por sorpresa a muchos internautas, quienes iniciaron un debate inesperado alrededor de su apariencia.

En la imagen se ve a Bozzo posando una selfie desde el aeropuerto para dar una importante noticia sobre un nuevo proyecto laboral. Aunque lo que más llamó la atención fue su semblante, todo indica que la presentadora simplemente optó por un outfit bastante relajado para abordar su vuelo.

Con gafas negras, el cabello completamente recogido y una chaqueta de jean, Laura contó a sus seguidores que estaba por iniciar una nueva etapa profesional. Además, acompañó el anuncio con uno de sus característicos comentarios cargados de humor, por los que suele ser recordada:

“Este es el rostro de las mujeres que se alcoholizan, no es un ser humano a punto de subir al avión para República Dominicana, prepárate, la momia is back”.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la apariencia actual de Laura Bozzo?

Ahora bien, los internautas no tardaron en opinar sobre el nuevo semblante de Laura Bozzo tras su más reciente aparición en esta plataforma digital. Con diversos mensajes en la casilla de comentarios, se generó un amplio debate alrededor de su imagen.

Mientras algunos manifestaron inquietud por cómo luce actualmente, otros defendieron su estilo relajado y celebraron que continúe activa con nuevos proyectos a pesar de su avanzada edad.

Entre los mensajes más destacados se leyeron comentarios como “Creo que le quedan horas de vida y desea vivirlas en República Dominicana”, “¿Los que tiran hate será que nunca van a envejecer?”, “Lau, te veo como decaída”, “Hermosas arrugas, Laura”.