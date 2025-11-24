Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan exorbitante precio que tendrían los vestidos de Venezuela, Stephany Abasali, en Miss Universo

Miss Venezuela, Stephany Abasali, cautivó con sus vestidos en Miss Universo 2025, los cuales no serían para nada baratos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Revelan exorbitante precio que tendrían los vestidos de Venezuela, Stephany Abasali, en Miss Universo | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Ya pasaron días desde la elección y coronación de Miss Universo 2025, pero todavía es un tema de conversación. Una de las mujeres que más impacto causó fue la representante de Venezuela, Stephany Abasali.

¿Por qué los vestidos de gala de Miss Venezuela, Stephany Abasali, fueron tendencia en Miss Universo 2025?

Stephany Abasali estuvo muy cerca de la corona universal, ya que ingresó al Top 5. Pese a que no logró ser Miss Universo, llama la atención el estilo de Miss Venezuela, en especial su vestido de la gran final.

Miss Venezuela se ganó el apodo de una de las mejores vestidas en Miss Universo, primordialmente por los vestidos de gala que usó en la preliminar y final de Miss Universo 2025.

Muchos quedaron sorprendidos con los diseños de los vestidos de Abasali, ya que se fueron más allá de lo tradicional. Por ejemplo, en la preliminar se puso un vestido de todos azules lleno de cristales, y lo que serían unas ramas que brotan en la parte superior.

En cuanto al traje de gala de la final, la reina de todos los venezolanos tuvo el protagonismo debido a que utilizó un vestido rojo con decoraciones doradas, en el centro tiene un gran cristal y en sus hombros dos dragones. Además, usó un complemento que parecían plumas de oro a su alrededor.

Este es el diseño del vestido que Stephany Abasali, Miss Venezuela, usó en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

¿Cuánto valdrían los vestidos que Stephany Abasali, Miss Venezuela, usó en Miss Universo 2025?

En vista de la relevancia que causaron los looks de Stephany Abasali en Miss Universo 2025, se está hablado de lo que sería la cantidad de dinero que tuvo su ajuar (conjunto de ropa para el concurso), y el costo del vestido rojo de la final.

No hay duda de que Stephany Abasali es tendencia por su vestido de la gran final de Miss Universo. Para ello, la inversión de dinero es necesaria. Es así como se reveló que para la competencia como tal, con los diferentes vestidos y demás, Miss Venezuela habría gastado 120.000 dólares, es decir, más de 450 millones en pesos colombianos.

Ahora, respecto a los vestidos de gala de la preliminar y posteriormente la final de Miss Universo, el valor rondaría entre los 5.000 y 10.000 dólares, lo que significa entre los 19 y más de 35 millones de pesos colombianos.

