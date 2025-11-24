¡Luto en el cine de culto! Falleció un gran referente de la actuación en las últimas horas

El mundo de la actuación se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido actor que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al participar en reconocidas producciones.

¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas?

El nombre de Udo Kier, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras convertirse en uno de los actores más reconocidos a nivel internacional al participar en varias producciones como: ‘Iron Sky’, ‘Mi vecino Adolf’ y ‘Armageddon’.

Además, su nombre no solo se destacó por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también por ser un gran referente del cine culto, es decir, adquiriendo popularidad a pesar de tener una narrativa un poco alejada de lo “convencional”.

¿Cómo se confirmó la noticia del fallecimiento del actor Udo Kier?

Udo Kier falleció a sus 81 años el pasado domingo 23 de noviembre, en California, Estados Unidos, según lo reveló su pareja sentimental llamada: Delbert McBride a través de un reporte con el medio de comunicación estadounidense ‘Variety’.

¿En qué producciones participó Udo Kier a lo largo de su vida? | Foto: Freepik

Aunque por el momento no se conoció con exactitud la causa de la muerte del actor, muchos de sus seguidores han generado una ola de comentarios a través de las redes sociales, resaltando no solo su gran talento en la actuación, sino que también por ser un gran representante del cine culto.

¿Qué es el cine “culto”, en el cual Udo Kier adquirió gran popularidad a nivel internacional?

Según varios expertos en el campo del cine han explicado que el cine culto ha adquirido gran popularidad en los últimos años al contener narrativas consideradas como “extrañas” para muchos espectadores.

Tal como en el caso de Udo Kier, se volvió en uno de los actores con gran reconocimiento en la industria cinematográfica de Hollywood y europea al llevar a cabo importantes proyectos como: ‘Flesh for Frankenstein’, ‘Blodd for Dracula’ y ‘Suspiria’.

¿En qué trabajo Udo Kier con Madonna en el pasado? | Foto: Freepik

Por su parte, Udo también trabajó de la mano junto a Madonna, más conocida como la reina del pop, en el videoclip de ‘Deeper and deeper’ el cual cumple 33 años desde su lanzamiento.