Él es Jacobo Bonilla, el novio de Michelle Rouillard, reciente eliminada de MasterChef

El pasado 23 de noviembre se llevó a cabo el capítulo 123 de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en el que Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Michelle Rouillard se enfrentaron a su último reto de eliminación.

Durante el reto, el jurado les anunció al top 5 que debían preparar tres platillos para cada uno acorde a cada uno de sus gustos y aprendizaje adquirido a lo largo de la competencia.

Sin embargo, Michelle Rouillard fue la participante en quedar eliminada al cometer un error en su platillo. Además, varios de sus seguidores se han preguntado acerca de la vida sentimental de la exreina de belleza.

Artículos relacionados Blessd Blessd rompe en llanto en pleno concierto en Bogotá tras polémica con Pirlo y Samantha Correa

¿Quién es y a qué se dedica Jacobo Bonilla, el novio de Michelle Rouillard?

Desde hace varias semanas, Michelle Rouillard compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 237 mil seguidores, una ráfaga de fotografías en las que aparece junto a su actual novio, Jacobo Bonilla, quien también la presume en sus redes sociales.

En la actualidad Jacobo Bonilla se ha destacado por ser un reconocido chef al tener un gran reconocimiento en el restaurante en la ciudad de Bogotá, llamado: ‘Debora restaurante’.

Así también, Jacobo suele compartir varios acontecimientos de su vida personal a través de sus redes sociales, demostrándoles a sus seguidores la gran habilidad que tiene como chef y compartiendo varias de sus recetas.

Por su parte, el actor también ha demostrado tener una gran amistad con Jorge Rausch de MasterChef, al compartir videos en conjunto en sus plataformas digitales, compartiendo el gusto que tienen en común en la cocina.

¿Cuál fue la razón por la que Michelle Rouillard fue eliminada de MasterChef?

Durante el último reto de eliminación de MasterChef Celebrity, Michelle Rouillard no solo demostró su gran capacidad en la cocina, sino que también por enfrentar las adversidades que atravesó durante el reto a pesar de las condiciones climáticas.

¿Cuál fue la razón por la que Michelle Rouillard fue eliminada de MasterChef? | Foto: Canal RCN

Entre tanto, el jurado conformado por Jorge Rausch, Michelle Rouillard y Belén Alonso, fueron rigurosos al momento de calificar los platillos de las cinco celebridades.

Este fue el gran paso de Michelle Rouillard en MasterChef. | Foto: Canal RCN

A pesar del esfuerzo y disciplina, Michelle Rouillard se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity a causa de tener un error en uno de sus platillos.

Recuerda que hoy 24 de noviembre empieza el reto de eliminación y culminará el próximo martes 25 de noviembre en el horario de las 8 p.m. a través de la pantalla del Canal RCN.

Así también, empezará ‘La sustituta’, una producción que empezará el miércoles 26 de noviembre y te enganchará con la historia de tres mujeres.