Empleada de La Jesuu reapareció tras ser herida por el perro de la influenciadora

La empleada de La Jesuu reapareció con curioso obsequio después de resultar herida por el perro de la influenciadora.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Empleada de La Jesuu reaparece tras incidente con el perro y sorprende a seguidores
Reaparece la empleada de La Jesuu luego del incidente con el perro. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora Valentina Ruiz, mejor conocida en redes sociales como La Jesuu, compartió con sus cientos de seguidores la emoción de tener nuevamente en casa la compañía de Aleyda, la empleada que resultó herida por un inesperado ataque de su perro. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el curioso regalo que ella le llevó a la creadora de contenido.

¿Cómo se encuentra actualmente la empleada de La Jesuu tras el ataque de su perro?

El pasado 13 de noviembre, La Jesuu alarmó a sus cientos de seguidores al compartir la difícil situación que vivió en su casa con su empleada Aleyda y su perro Dior. Luego de que el canino fuera llevado a un spa para ser atendido, regresó con una actitud extraña que terminó en un ataque contra Aleyda.

El perro de La Jesuu atacó a Aleyda y terminó en urgencias
La Jesuu revela el incidente que puso a Aleyda en riesgo. (Foto/ Canal RCN - Freppik)

Este episodio dejó a la empleada con una mano inmovilizada, debido a que Dior la mordió con fuerza y le provocó una herida considerable, motivo por el que tuvo que guardar reposo para lograr una recuperación satisfactoria sin comprometer su salud.

Ahora, quince días después del incidente, La Jesuu se mostró emocionada al anunciar el regreso de Aleyda a su casa. Por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la influenciadora mostró a Aleyda en perfecto estado y completamente recuperada.

“Ustedes no están preparados para esta conversación. Muchachos, Ale es de pocas palabras, pero yo sé que ella está agradecida por todo el apoyo que le han brindado. Dios mío, estoy muy feliz”.

¿Cuál fue el inesperado regalo con el que Aleyda sorprendió a La Jesuu?

Aunque la noticia del regreso de Aleyda a la casa de La Jesuu causó gran alegría tanto en la creadora de contenido como en su fanaticada, lo que realmente terminó llamando la atención fue el curioso obsequio con el que la empleada la sorprendió.

La Jesuu muestra la mano inflamada de Aleyda tras fuerte mordedura
El susto que vivió La Jesuu tras una mordedura de su perro. (Foto / Canal RCN)

Y es que, según contó la influenciadora por medio de esta misma red social, Aleyda le llevó algo que ella quería desde hace rato: un biberón. La Jesuu explicó que este recipiente le permite tomar cómodamente su bienestarina.

“Hace rato quería comprarme un tetero para tomar mi bienestarina y siempre se me olvidaba, y hoy Ale me regaló uno junto con un destapador de cerveza. ¿No es la mejor nana?”

