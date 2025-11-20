Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera hizo preocupante reflexión tras desaparición del hijo de Giovanny Ayala

Jhonny Rivera se pronunció sobre el difícil momento que vive Giovanny Ayala por la desaparición de su hijo, Miguel.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El mensaje más preocupante de Jhonny Rivera tras la desaparición del hijo de Giovanny Ayala
La inquietante reflexión de Jhonny Rivera por la desaparición del hijo de Giovanny Ayala. (Foto Canal RCN).

Hace pocos días se dio a conocer que Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante colombiano Giovanny Ayala, fue reportado como desaparecido después de participar en una presentación en vivo en El Tambo, una zona conocida por la presencia de disidencias y grupos al margen de la ley. Ante esta lamentable noticia, Jhonny Rivera, amigo y colega del artista, se pronunció al respecto.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

En medio de la conmoción que dejó la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, varios internautas cuestionaron a Jhonny Rivera sobre por qué no había ayudado al cantante en la búsqueda del joven, teniendo en cuenta la cercanía entre ambos artistas.

Giovanny Ayala
Hijo menor de Giovanny Ayala estaría desaparecido/Canal RCN

"¿Por qué no ayuda con el secuestro del hijo de Giovanny Ayala?", fue una de las preguntas que le hicieron.

Sin embargo, Jhonny Rivera explicó en sus redes sociales que, en realidad, era muy poco lo que podía hacer más allá de solidarizarse, pues comprendía el dolor que estaba atravesando Ayala. También destacó que Miguel era un buen muchacho, humilde y talentoso, que no merecía lo que estaba viviendo.

Artículos relacionados

"Pues es muy poco lo que uno puede hacer, aparte de solidarizarse. Yo, como papá, entiendo perfectamente el dolor que debe estar sintiendo Giovanny, no lo dimensiono. Y bueno, Miguel es un muy buen muchacho, muy humilde, muy talentoso, que no merece estar viviendo esto. Yo tengo fe en que esto va a pasar muy pronto, que así sea".

Además, Jhonny Rivera dejó un mensaje reflexivo sobre la situación, señalando que, así como le ocurrió a Miguel, podría sucederle a cualquier artista que se desplace por tierra en Colombia.

"Como artista, siento que es un tema que preocupa, porque nosotros estamos viajando por cualquier rincón del país llevando esparcimiento, alegría".

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

Según reportes de las autoridades locales, Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, fue interceptado por dos vehículos y una motocicleta cuando se dirigía en compañía de su mánager desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca.

Secuestraron al hijo de Giovanny Ayala
Hijo de Giovanny Ayala habría sido secuestrado en Cauca. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, no logró llegar a su destino, ya que habría sido obligado a desviarse hacia el sector de Las Tres Margaritas, zona rural de Cajibío, donde se le perdió el rastro.

Artículos relacionados

Horas antes del lamentable suceso, el joven había cumplido con una presentación en vivo en El Tambo, uno de los territorios de Colombia con alta presencia de disidencias y grupos al margen de la ley. Hasta el momento se desconocen nuevos detalles al respecto.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La tierna foto con la que Jessi Uribe derritió a sus fans tras el nacimiento de su bebé Jessi Uribe

Jessi Uribe derrite a sus fans con una tierna foto de su bebé recién nacida

La hija de Jessi Uribe y Paola Jara ya nació y el cantante no se resistió al compartir una tierna foto de su recién nacida.

Neider García en el after de La casa de los famosos Colombia 2025 - Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision. Blessd

Neider García se burla del escándalo entre Blessd y Pirlo tras publicar parodia

Neider García junto a Maiker Smith, hicieron una parodia de la situación y desataron risas en redes sociales.

Ana María Estupiñán en embarazo Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán enternece con video de su barriguita pintada y trend viral

Ana María Estupiñán encantó a sus seguidores con un video donde luce su barriguita pintada y recrea un trend junto a su esposo.

Lo más superlike

Valentina Taguado huele a los integrantes de Pasabordo. Valentina Taguado

¿A qué huele Pasabordo? Valentina Taguado lo confesó sin filtros en plena transmisión EN VIVO

Valentina Taguado puso a prueba su olfato con Pasabordo en ¿Qué hay pa’ dañar? y no se guardó nada en su calificación.

Miss Universo Miss Universo

Top 5 de Miss Universo 2025, según la IA: sorpresa con Vanessa Pulgarín, ¿entra o queda fuera?

Cazzu se presenta en el escenario de Premios Juventud 2022 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y envía fuerte mensaje a Christian Nodal: "Yo aguanto mucho"

Beéle rompe récord en Bogotá Beéle

Beéle rompe récord en Bogotá: confirma su séptima fecha en el Movistar Arena este 2025

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?