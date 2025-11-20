Jhonny Rivera hizo preocupante reflexión tras desaparición del hijo de Giovanny Ayala

Hace pocos días se dio a conocer que Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante colombiano Giovanny Ayala, fue reportado como desaparecido después de participar en una presentación en vivo en El Tambo, una zona conocida por la presencia de disidencias y grupos al margen de la ley. Ante esta lamentable noticia, Jhonny Rivera, amigo y colega del artista, se pronunció al respecto.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Esta fue la última publicación del hijo de Giovanny Ayala reportado como desaparecido

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

En medio de la conmoción que dejó la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, varios internautas cuestionaron a Jhonny Rivera sobre por qué no había ayudado al cantante en la búsqueda del joven, teniendo en cuenta la cercanía entre ambos artistas.

Hijo menor de Giovanny Ayala estaría desaparecido/Canal RCN

"¿Por qué no ayuda con el secuestro del hijo de Giovanny Ayala?", fue una de las preguntas que le hicieron.

Sin embargo, Jhonny Rivera explicó en sus redes sociales que, en realidad, era muy poco lo que podía hacer más allá de solidarizarse, pues comprendía el dolor que estaba atravesando Ayala. También destacó que Miguel era un buen muchacho, humilde y talentoso, que no merecía lo que estaba viviendo.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

"Pues es muy poco lo que uno puede hacer, aparte de solidarizarse. Yo, como papá, entiendo perfectamente el dolor que debe estar sintiendo Giovanny, no lo dimensiono. Y bueno, Miguel es un muy buen muchacho, muy humilde, muy talentoso, que no merece estar viviendo esto. Yo tengo fe en que esto va a pasar muy pronto, que así sea".

Además, Jhonny Rivera dejó un mensaje reflexivo sobre la situación, señalando que, así como le ocurrió a Miguel, podría sucederle a cualquier artista que se desplace por tierra en Colombia.

"Como artista, siento que es un tema que preocupa, porque nosotros estamos viajando por cualquier rincón del país llevando esparcimiento, alegría".

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

Según reportes de las autoridades locales, Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, fue interceptado por dos vehículos y una motocicleta cuando se dirigía en compañía de su mánager desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca.

Hijo de Giovanny Ayala habría sido secuestrado en Cauca. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, no logró llegar a su destino, ya que habría sido obligado a desviarse hacia el sector de Las Tres Margaritas, zona rural de Cajibío, donde se le perdió el rastro.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reapareció en redes tras fractura en su pie

Horas antes del lamentable suceso, el joven había cumplido con una presentación en vivo en El Tambo, uno de los territorios de Colombia con alta presencia de disidencias y grupos al margen de la ley. Hasta el momento se desconocen nuevos detalles al respecto.