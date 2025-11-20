Beéle rompe récord en Bogotá: confirma su séptima fecha en el Movistar Arena este 2025

Beéle, el cantante barranquillero de 23 años, sigue conquistando escenarios en Bogotá. Tras presentarse el 14, 15 y 16 de noviembre, anunció su séptima fecha en el Movistar Arena. Con esto, se convierte en el primer artista en ofrecer siete conciertos en un mismo año en este mismo lugar.

¿Cuándo será la séptima presentación de Beéle en Bogotá?

La séptima fecha de este evento realizado por Páramo Presenta y Megalive, una marca de RCN, se llevará a cabo el 17 de diciembre. Las entradas estarán disponibles a partir del 20 de noviembre en TuBoleta.com, comenzando con la preventa exclusiva.

Esta primera etapa abrirá a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta el 22 de noviembre a las 9:59 a.m., momento en el que iniciará la venta al público general o se dará por agotada si se acaban los boletos de preventa.

Beéle anuncia su séptima fecha para diciembre / (Foto: Prensa Canal RCN)

Los precios irán desde 149.000 hasta 409.000 pesos más servicio, dependiendo de la ubicación. Algunas tribunas tendrán zonas libres de alcohol o visibilidad restringida. El equipo de logística resalta que estas condiciones son importantes para que cada usuario busque una experiencia que se ajuste a sus preferencias.

¿Qué récord ha logrado Beéle en el Movistar Arena?

Con su séptima fecha, Beéle supera el récord de la banda Morat, que también había cantado siete veces en el Movistar Arena, aunque no en un mismo año. Así, el cantante se convierte en el único artista en la historia del escenario en ofrecer siete conciertos en el mismo lugar durante un solo año.

En las primeras presentaciones del show, Beéle se presentó junto a Ozuna / (Foto: Prensa Canal RCN)

El cantante colombiano Beéle ha generado reacciones positivas en sus primeros shows, donde sorprendió al público con invitados que ampliaron la experiencia musical de la noche. Entre ellos estuvieron Nanpa Básico, con quien interpretó “Hasta Aquí Llegué”, y Ozuna, que apareció en el escenario para cantar el remix de “Frente al Mar” y también “El Farsante”.

¿Qué otras fechas tendrá Beéle en Bogotá?

Con las fechas restantes programadas para el 21, 22 y 27 de noviembre y 17 de diciembre, Beéle continúa consolidando su récord histórico en el Movistar Arena, destacándose como el único artista en hacer eventos con tal macogida. Sus primeras seis presentaciones se completaron con ‘sold out’, lo que refleja el interés del público.

Beéle rompe un récord en el Movistar Arena / (Foto: Prensa Canal RCN)

Los internautas afirman que sus conciertos generan gran expectativa y emoción, y esta séptima función confirma cómo Beéle ha logrado consolidarse como uno de los artistas más solicitados del país, capaz de llenar escenarios de gran magnitud en tiempo récord.

Ya lo sabes, Beéle seguirá rompiéndola en Bogotá y este evento realizado por Páramo Presenta y Megalive, una marca de RCN, estará imperdible. Ingresa a TuBoleta.com y no te quedes sin tu entrada.