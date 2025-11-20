Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Beéle rompe récord en Bogotá: confirma su séptima fecha en el Movistar Arena este 2025

Beéle confirma su séptima fecha en Movistar Arena, en Bogotá, y marca un récord como primer artista en repetir siete shows.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Beéle rompe récord en Bogotá
Beéle confirma su séptima fecha en el Movistar Arena este 2025 / (Foto: Prensa Canal RCN)

Beéle, el cantante barranquillero de 23 años, sigue conquistando escenarios en Bogotá. Tras presentarse el 14, 15 y 16 de noviembre, anunció su séptima fecha en el Movistar Arena. Con esto, se convierte en el primer artista en ofrecer siete conciertos en un mismo año en este mismo lugar.

Artículos relacionados

¿Cuándo será la séptima presentación de Beéle en Bogotá?

La séptima fecha de este evento realizado por Páramo Presenta y Megalive, una marca de RCN, se llevará a cabo el 17 de diciembre. Las entradas estarán disponibles a partir del 20 de noviembre en TuBoleta.com, comenzando con la preventa exclusiva.

Esta primera etapa abrirá a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta el 22 de noviembre a las 9:59 a.m., momento en el que iniciará la venta al público general o se dará por agotada si se acaban los boletos de preventa.

¿Cuándo será la séptima presentación de Beéle?
Beéle anuncia su séptima fecha para diciembre / (Foto: Prensa Canal RCN)

Los precios irán desde 149.000 hasta 409.000 pesos más servicio, dependiendo de la ubicación. Algunas tribunas tendrán zonas libres de alcohol o visibilidad restringida. El equipo de logística resalta que estas condiciones son importantes para que cada usuario busque una experiencia que se ajuste a sus preferencias.

Artículos relacionados

¿Qué récord ha logrado Beéle en el Movistar Arena?

Con su séptima fecha, Beéle supera el récord de la banda Morat, que también había cantado siete veces en el Movistar Arena, aunque no en un mismo año. Así, el cantante se convierte en el único artista en la historia del escenario en ofrecer siete conciertos en el mismo lugar durante un solo año.

¿Qué otras fechas tendrá Beéle en Bogotá?
En las primeras presentaciones del show, Beéle se presentó junto a Ozuna / (Foto: Prensa Canal RCN)

El cantante colombiano Beéle ha generado reacciones positivas en sus primeros shows, donde sorprendió al público con invitados que ampliaron la experiencia musical de la noche. Entre ellos estuvieron Nanpa Básico, con quien interpretó “Hasta Aquí Llegué”, y Ozuna, que apareció en el escenario para cantar el remix de “Frente al Mar” y también “El Farsante”.

Artículos relacionados

¿Qué otras fechas tendrá Beéle en Bogotá?

Con las fechas restantes programadas para el 21, 22 y 27 de noviembre y 17 de diciembre, Beéle continúa consolidando su récord histórico en el Movistar Arena, destacándose como el único artista en hacer eventos con tal macogida. Sus primeras seis presentaciones se completaron con ‘sold out’, lo que refleja el interés del público.

¿Qué récord ha logrado Beéle en el Movistar Arena?
Beéle rompe un récord en el Movistar Arena / (Foto: Prensa Canal RCN)

Los internautas afirman que sus conciertos generan gran expectativa y emoción, y esta séptima función confirma cómo Beéle ha logrado consolidarse como uno de los artistas más solicitados del país, capaz de llenar escenarios de gran magnitud en tiempo récord.

Ya lo sabes, Beéle seguirá rompiéndola en Bogotá y este evento realizado por Páramo Presenta y Megalive, una marca de RCN, estará imperdible. Ingresa a TuBoleta.com y no te quedes sin tu entrada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Pirlo y Westcol Talento nacional

La parte que no salió de la tiradera de Pirlo contra Westcol sale a la luz

Revelaron una de las partes que había grabado Pirlo en contra de Westcol en su tiradera contra Blessd, pero que no salió.

J Balvin sorprende al desfilar. J Balvin

J Balvin desfila su nueva colección y sorprende con una alianza junto a una famosa marca colombiana

J Balvin presentó una colección inspirada en sus conciertos, fusionando estilo urbano con diseños creados por una marca colombiana

Pirlo reaccionó a respuesta de Blessd Blessd

Pirlo reaccionó a la tiradera de Blessd y así se le burló: "¿cómo vas a hacer eso?"

El artista Pirlo no tardó en reaccionar a la respuesta que le hizo el artista Blessd.

Lo más superlike

La tierna foto de Aida Victoria Merlano con su bebé Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano enternece con foto junto a Emiliano celebrando su primera Navidad: “Ella ganó”

Aida Victoria Merlano enternece a seguidores con foto junto a Emiliano luciendo atuendos navideños.

Exposhow 2025 permitió a marcas y anunciantes conocer el ecosistema mediático completo de RCN. Producciones RCN

Exposhow 2025 en Bogotá: así se vivió el encuentro que unió todos los medios de RCN

Josse Narváez y Rami Herrera encantarán en La Sustituta Producciones RCN

Josse Narváez y Rami Herrera encantarán en La Sustituta: ¿cuáles son sus historias?

En pleno concierto en Estados Unidos, Ángela Aguilar le hizo un reclamo a Christian Nodal Christian Nodal

Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?