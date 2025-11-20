Blessd y Pirlo: ¿cómo comenzó el conflicto que hoy incluye fuertes acusaciones?

La controversia entre Blessd y Pirlo se ha consolidado como uno de los temas más comentados del género urbano en Colombia. Las declaraciones, los asuntos legales y el contenido divulgado en música y redes han ampliado la discusión entre seguidores, quienes analizan cada nueva versión.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Esta fue la última publicación del hijo de Giovanny Ayala reportado como desaparecido

¿Cómo comenzaron las diferencias entre Blessd y Pirlo?

La relación entre Pirlo y Blessd fue, inicialmente, una muestra de cooperación artística. Ambos compartieron música que fortaleció sus perfiles: Pirlo dentro de la escena caleña del trap y Blessd como una figura emergente de Medellín. Sin embargo, según relatan seguidores, el ambiente cambió tras una colaboración que generó diferencias sobre asuntos económicos.

La primera etapa del conflicto se remonta a la canción “Ziploc" / (Foto de AFP)

La primera etapa del conflicto se remonta a la canción “Ziploc”. En varias ocasiones, Pirlo ha afirmado que no recibió la parte correspondiente a sus regalías y que Blessd habría conservado la totalidad de las ganancias. Según su versión, esto marcó una ruptura en la relación profesional y lo llevó a expresar que se sintió desplazado de los proyectos conjuntos.

Con el paso del tiempo, este señalamiento abrió la puerta a nuevas revelaciones y tensiones. A partir de allí surgieron menciones a desacuerdos adicionales, incluyendo asuntos legales, decisiones creativas discutidas y reclamos que ampliaron aún más la distancia entre ambos artistas.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

¿Qué dice la tiradera de Pirlo hacia Blessd?

La confrontación retomó fuerza cuando Pirlo lanzó “El Ficticio (Rip Blessd)”. En esta tiradera incluyó señalamientos sobre la autoría de canciones compartidas, el manejo de regalías y situaciones relacionadas con integrantes del equipo de Blessd, entre ellos Kris R y Westcol.

Además, afirmó que Blessd habría tenido encuentros con hombres y con personas trans. En la tiradera mencionó a una persona trans vinculada a esa versión y agregó un fragmento de audio en el que, según sostiene, se escucharía la voz del paisa hablando del tema.

Con estos señalamientos, el conflicto entre Blessd y Pirlo dejó de ser solo un desacuerdo musical para convertirse en un caso con implicaciones legales, alimentado por nuevas versiones, audios filtrados y tensiones acumuladas. Mientras ambas partes sostienen relatos opuestos, el tema continúa generando debate entre los seguidores.