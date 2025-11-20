Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Blessd y Pirlo: ¿cómo comenzó el conflicto que hoy incluye fuertes acusaciones?

La disputa entre Blessd y Pirlo vuelve a llamar la atención en redes luego de que salieran a la luz nuevas declaraciones.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
La disputa entre Blessd y Pirlo vuelve a llamar la atención
Blessd y Pirlo en disputa nuevamente / (Foto de AFP)

La controversia entre Blessd y Pirlo se ha consolidado como uno de los temas más comentados del género urbano en Colombia. Las declaraciones, los asuntos legales y el contenido divulgado en música y redes han ampliado la discusión entre seguidores, quienes analizan cada nueva versión.

Artículos relacionados

¿Cómo comenzaron las diferencias entre Blessd y Pirlo?

La relación entre Pirlo y Blessd fue, inicialmente, una muestra de cooperación artística. Ambos compartieron música que fortaleció sus perfiles: Pirlo dentro de la escena caleña del trap y Blessd como una figura emergente de Medellín. Sin embargo, según relatan seguidores, el ambiente cambió tras una colaboración que generó diferencias sobre asuntos económicos.

¿Cómo comenzaron las diferencias entre Blessd y Pirlo?
La primera etapa del conflicto se remonta a la canción “Ziploc" / (Foto de AFP)

La primera etapa del conflicto se remonta a la canción “Ziploc”. En varias ocasiones, Pirlo ha afirmado que no recibió la parte correspondiente a sus regalías y que Blessd habría conservado la totalidad de las ganancias. Según su versión, esto marcó una ruptura en la relación profesional y lo llevó a expresar que se sintió desplazado de los proyectos conjuntos.

Con el paso del tiempo, este señalamiento abrió la puerta a nuevas revelaciones y tensiones. A partir de allí surgieron menciones a desacuerdos adicionales, incluyendo asuntos legales, decisiones creativas discutidas y reclamos que ampliaron aún más la distancia entre ambos artistas.

Artículos relacionados

¿Qué dice la tiradera de Pirlo hacia Blessd?

La confrontación retomó fuerza cuando Pirlo lanzó “El Ficticio (Rip Blessd)”. En esta tiradera incluyó señalamientos sobre la autoría de canciones compartidas, el manejo de regalías y situaciones relacionadas con integrantes del equipo de Blessd, entre ellos Kris R y Westcol.

Además, afirmó que Blessd habría tenido encuentros con hombres y con personas trans. En la tiradera mencionó a una persona trans vinculada a esa versión y agregó un fragmento de audio en el que, según sostiene, se escucharía la voz del paisa hablando del tema.

Con estos señalamientos, el conflicto entre Blessd y Pirlo dejó de ser solo un desacuerdo musical para convertirse en un caso con implicaciones legales, alimentado por nuevas versiones, audios filtrados y tensiones acumuladas. Mientras ambas partes sostienen relatos opuestos, el tema continúa generando debate entre los seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La tierna foto con la que Jessi Uribe derritió a sus fans tras el nacimiento de su bebé Jessi Uribe

Jessi Uribe derrite a sus fans con una tierna foto de su bebé recién nacida

La hija de Jessi Uribe y Paola Jara ya nació y el cantante no se resistió al compartir una tierna foto de su recién nacida.

Neider García en el after de La casa de los famosos Colombia 2025 - Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision. Blessd

Neider García se burla del escándalo entre Blessd y Pirlo tras publicar parodia

Neider García junto a Maiker Smith, hicieron una parodia de la situación y desataron risas en redes sociales.

Ana María Estupiñán en embarazo Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán enternece con video de su barriguita pintada y trend viral

Ana María Estupiñán encantó a sus seguidores con un video donde luce su barriguita pintada y recrea un trend junto a su esposo.

Lo más superlike

Valentina Taguado huele a los integrantes de Pasabordo. Valentina Taguado

¿A qué huele Pasabordo? Valentina Taguado lo confesó sin filtros en plena transmisión EN VIVO

Valentina Taguado puso a prueba su olfato con Pasabordo en ¿Qué hay pa’ dañar? y no se guardó nada en su calificación.

Miss Universo Miss Universo

Top 5 de Miss Universo 2025, según la IA: sorpresa con Vanessa Pulgarín, ¿entra o queda fuera?

Cazzu se presenta en el escenario de Premios Juventud 2022 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y envía fuerte mensaje a Christian Nodal: "Yo aguanto mucho"

Beéle rompe récord en Bogotá Beéle

Beéle rompe récord en Bogotá: confirma su séptima fecha en el Movistar Arena este 2025

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?