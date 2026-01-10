Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Aida Merlano al fallecimiento de Yeison Jiménez: "tenía una mente brillante"

Aida Merlano recordó a Yeison Jiménez con un emotivo video juntos, destacando cómo fue su apoyo en los momentos más difíciles.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Aida Victoria Merlano reaccionó al fallecimiento de Yeison Jiménez revelando lo qué hizo él por ella
Aida Merlano recordó a Yeison Jiménez con un emotivo mensaje. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

La influencer barranquillera Aida Victoria Merlano ha dejado ver cuánto le dolió el fallecimiento inesperado del cantante Yeison Jiménez recordando con un emotivo video cómo fue su hombro derecho en momentos difíciles.

¿Cómo reaccionó Aida Merlano al fallecimiento de Yeison Jiménez?

La empresaria barranquillera Aida Victoria Merlano se ha sumado a la lista de celebridades que se han dejado ver conmovidos ante el repentino fallecimiento de Yeison Jiménez.

Aida Victoria Merlano, influencer barranquillera reaccionó al fallecimiento de Yeison Jiménez
Aida Merlano reveló a sus fans cómo su amistad con Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, donde suma más de ocho millones de seguidores, la creadora de contenido cargó un video a blanco y negro donde se le ve junto al intérprete de 'Ya no mi amor' haciendo un Videomatón 360.

Allí, Aida acompañó el video con una pequeña descripción revelando cómo fue de brillante el cantante y cómo en momentos difíciles la ayudó.

¿Cómo ayudó Yeison Jiménez a Aida Merlano en momentos difíciles?

Según relató la propia empresaria, durante los momentos más complejos de su vida profesional y tras el fin de su relación con El Agropecuario, Yeison se comunicó directamente con ella para brindarle apoyo con palabras de aliento y dar claridad a su vida.

En un momento duro a nivel empresarial, unas palabras de Yeison me dieron el norte para saber qué hacer. Cuando me condenaron la segunda vez, no quería contestarle el teléfono a nadie, pero cuando él me llamó, entendí muchas cosas. Yeison no solo era un artista admirable, tenía una mente brillante. Qué en paz descanse un grande", expresó.

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez murió en un trágico accidente aéreo la tarde de este 10 de enero de 2026, cuando la avioneta privada en la que viajaba desde Paipa, en Boyacá, no logró ganar altura tras despegar y se estrelló en la pista, dejando seis ocupantes fallecidos, incluido el cantante.

El vuelo tenía como destino Medellín, desde donde Jiménez planeaba continuar hacia Marinilla, Antioquia, para una presentación musical.

El impacto de la noticia ha conmocionado al país y a seguidores del género popular, que recuerdan al artista por su carrera en la música colombiana

Aida Victoria Merlano reaccionó al fallecimiento de Yeison Jiménez revelando lo qué hizo él por ella
Yeison Jiménez tenía previsto presentarse en Marinilla, Antioquia. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)
