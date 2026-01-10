Falleció Yeison Jiménez: esto es lo que se sabe del accidente, así quedó la avioneta en video

El artista de música popular Yeison Jiménez murió a sus 34 años de edad. La noticia se confirmó en horas de la tarde de este sábado 10 de enero de 2026.

¿Qué se sabe del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares y uno de los cantantes más reconocidos del país, perdió la vida en un vuelo charter.

Por el momento, se dio a conocer que el medio de transporte despegaba desde el aeropuerto de Paipa, en Boyacá, pero no fue posible que tuviera la altura para ello. En consecuencia, se incendió a metros del final de la pista.

De manera preliminar, se informó que la avioneta estrelló en la vereda llamada Romita, la cual es una zona rural de Paipa. Hasta el lugar arribaron organismos de emergencia.

Yeison Jiménez falleció en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 | Foto del Canal RCN.

Yeison Jiménez no fue el único que falleció, también se reportó que sus acompañantes partieron de este mundo; dando un saldo de seis personas sin vida.

El accidente está en materia de investigación. La noticia enluta al país, pues Yeison Jiménez es de los cantantes con mayor trayectoria popular, su historia de vida se convirtió en un ejemplo para muchos.

¿Cómo quedó la avioneta en la que murió Yeison Jiménez?

En redes sociales se compartió el que sería un video e imagen que da muestra del lugar de los hechos, puntualmente el espacio en el que ocurrió el accidente y como habría quedado la avioneta en la que falleció Yeison Jiménez junto a las demás personas.

En los contenidos, se puede observar parte de las llamas de fuego; el vuelo quedó completamente cubierto por ellas. La conmoción se mantiene y con ello los mensajes y reacciones en las que se consigna que todavía no pueden creer lo que sucedió con el cantante colombiano.

Son demasiadas las opiniones que hay sobre la trágica noticia.