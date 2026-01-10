Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Falleció Yeison Jiménez: esto es lo que se sabe del accidente, así quedó la avioneta en video

El cantante Yeison Jiménez murió. Su partida fue trágica y se compartió un video e imagen del accidente.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yeison Jiménez
Falleció Yeison Jiménez: esto es lo que se sabe del accidente, así quedó la avioneta en video | Foto del Canal RCN y Freepik.

El artista de música popular Yeison Jiménez murió a sus 34 años de edad. La noticia se confirmó en horas de la tarde de este sábado 10 de enero de 2026.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares y uno de los cantantes más reconocidos del país, perdió la vida en un vuelo charter.

Por el momento, se dio a conocer que el medio de transporte despegaba desde el aeropuerto de Paipa, en Boyacá, pero no fue posible que tuviera la altura para ello. En consecuencia, se incendió a metros del final de la pista.

De manera preliminar, se informó que la avioneta estrelló en la vereda llamada Romita, la cual es una zona rural de Paipa. Hasta el lugar arribaron organismos de emergencia.

Yeison Jiménez
Yeison Jiménez falleció en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 | Foto del Canal RCN.

Yeison Jiménez no fue el único que falleció, también se reportó que sus acompañantes partieron de este mundo; dando un saldo de seis personas sin vida.

Artículos relacionados

El accidente está en materia de investigación. La noticia enluta al país, pues Yeison Jiménez es de los cantantes con mayor trayectoria popular, su historia de vida se convirtió en un ejemplo para muchos.

¿Cómo quedó la avioneta en la que murió Yeison Jiménez?

En redes sociales se compartió el que sería un video e imagen que da muestra del lugar de los hechos, puntualmente el espacio en el que ocurrió el accidente y como habría quedado la avioneta en la que falleció Yeison Jiménez junto a las demás personas.

En los contenidos, se puede observar parte de las llamas de fuego; el vuelo quedó completamente cubierto por ellas. La conmoción se mantiene y con ello los mensajes y reacciones en las que se consigna que todavía no pueden creer lo que sucedió con el cantante colombiano.

Artículos relacionados

Son demasiadas las opiniones que hay sobre la trágica noticia. Por ejemplo, en un post del Canal RCN, son cientos las reacciones, entre ellas:

"¡Qué pérdida tan grande!", "Estoy en shock", "Lo siento muchísimo", "La vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos", "Que dolor tan grande", y demás.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Así reaccionó Jessi Uribe tras el fallecimiento de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Jessi Uribe no pudo contener el llanto y así despidió a Yeison Jiménez: “nos vemos arriba”

Jessi Uribe expresó su dolor por la muerte de Yeison Jiménez con un mensaje lleno de fe y recuerdos compartidos.

El emotivo mensaje que le dedicó Jhonny Rivera a Yeison Jiménez ante su fallecimiento Jhonny Rivera

Jhonny Rivera se pronuncia con emotivo mensaje ante el fallecimiento de Yeison Jiménez

Jhonny Rivera expresó su dolor con un sentido mensaje tras la muerte de Yeison Jiménez, palabras que conmovieron en redes sociales.

Colombia lamenta la muerte de Yeison Jiménez y compañeros tras accidente aéreo. Yeison Jiménez

Yeison Jiménez falleció tras sufrir un grave accidente de avioneta en Paipa

Yeison Jiménez murió tras un accidente de avioneta ocurrido en Paipa, Boyacá, según versiones oficiales.

Lo más superlike

Salen a la luz los nombres de quienes murieron con Yeison Jiménez en el accidente aéreo Yeison Jiménez

Revelan los nombres de las otras personas que fallecieron junto a Yeison Jiménez en el accidente aéreo

Autoridades confirmaron que otras cinco personas fallecieron junto a Yeison Jiménez en el accidente aéreo.

Las redes reaccionan a un video de Carlos Villagrán. Talento internacional

Carlos Villagrán divide opiniones tras broma viral durante encuentro con un niño

El actor Salvador Zerboni contó su drama tras perder la audición del oído izquierdo. Viral

Exparticipante de La casa de los famosos perdió la audición de un oído: relató su drama

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show La casa de los famosos

Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real