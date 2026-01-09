Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano sorprendió al confesar cómo está su vida amorosa: "Sigo en celibato"

Aida Victoria Merlano disfruta de la maternidad y sus vacaciones en San Andrés mientras afirma que sigue en celibato.

Aida Victoria Merlano hace inesperada confesión.
Aida Victoria Merlano hace inesperada confesión sobre su vida amorosa. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano sorprendió al confesar que se encuentra en celibato total.

Aida Victoria Merlano reveló que se encuentra en celibato.
Aida Victoria Merlano reveló que se encuentra en celibato desde hace meses. (Foto Canal RCN)

¿Qué confesó Aida Victoria Merlano sobre su situación sentimental?

En medio de su viaje a San Andrés, Aida se mostró al lado de un habitante de la isla que prepara cocteles, diciendo que no puede creer el tamaño de las personas de allá, pero que no quiere tener malos pensamientos porque se encuentra en celibato desde hace mucho tiempo.

Y que no le piensa recibir el famoso "Coco Loco" porque le da “calentura”. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la afirmación de Aida de que lleva tiempo en castidad.

“Los hombres de acá son mas alborotados que yo”, escribió Aida Victoria Merlano en su publicación.

¿Aida Victoria Merlano ha tenido relaciones sentimentales después de que terminó con el Agropecuario?

Aida dio a luz a su hijo Emiliano hace seis meses y desde entonces no se le ha visto en ninguna relación sentimental, ni ella ha confirmado que tenga alguna intención de abandonar la soltería.

Además, recientemente se encontró con su expareja Westcol en un stream en el que hablaron de su relación y lo que ha sucedido después de que terminaron, pero a pesar de ese encuentro, Aida no ha dado muestras de que exista alguien en su vida sentimentalmente hablando.

La confesión de la creadora de contenido ha generado todo tipo de comentarios, pues su estilo siempre ha estado marcado por la franqueza.

Para muchos, este celibato puede ser una etapa de introspección y de dedicación plena a su hijo Emiliano, quien se ha convertido en el centro de su vida.

Aida ha mostrado en varias publicaciones cómo disfruta de la maternidad y cómo ha reorganizado sus prioridades desde la llegada del pequeño.

Aida se encuentra disfrutando de unos días de descanso en compañía de su hijo y de su equipo de trabajo, a quienes invitó con todo pago, según expresó en sus redes sociales.

La creadora de contenido ha demostrado que, más allá de las especulaciones sobre su vida sentimental, su presente está marcado por la maternidad, el trabajo y la conexión con sus seguidores.

Aida Victoria Merlano se encuentra de vacaciones.
Aida Victoria Merlano se encuentra de vacaciones en San Andrés junto a Emiliano. (Foto Canal RCN)
