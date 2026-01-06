Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó su reconciliación con su expareja

El creador de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombiaen su primera temporada, Alfredo Redes, generó revuelo en redes sociales al confirmar mediante una fotografía que regresó con su expareja Yulieth Almario.

Yulieth Almario confirma su reconciliación con Alfredo Redes. (Foto Canal RCN)

Recordemos que Alfredo Redes hizo parte del grupo de famosos que conformaron la primera edición del reality, donde habló constantemente de su pareja Yulieth y de su hijo Isaac, fruto de esa unión.

Tras salir del programa, la relación atravesó un declive que los llevó a terminar, incluso mostrando públicamente a sus nuevas parejas en ese momento.

Sin embargo, unas recientes fotografías publicadas en redes sociales confirmaron lo que muchos sospechaban: Alfredo y Yulieth decidieron darse una nueva oportunidad.

En las imágenes se aprecia a la pareja disfrutando de una caminata en Monserrate, en Bogotá, mientras Yulieth le da un beso en la mejilla a Alfredo.

Las instantáneas, están acompañadas de un mensaje que insinúa que fueron tomadas días atrás, generaron furor entre sus seguidores y aclarando los rumores que circulaban desde hace semanas.

"Fotos que nunca se subieron", escribió Yuliet Almario en su publicación.

Los internautas habían notado coincidencias en las publicaciones de ambos, como fotografías tomadas en el mismo apartamento, detalles de la decoración que se repetían y hasta imágenes frente al mismo espejo usando pijamas similares.

Todo esto alimentó las especulaciones de que la pareja había retomado su relación, aunque ninguno de los dos lo confirmaba.

Finalmente, las imágenes en Monserrate despejaron cualquier duda. Alfredo y Yulieth mostraron que decidieron dejar atrás los conflictos familiares y priorizar lo más importante: el amor y el bienestar de su hijo Isaac.

Los seguidores que vivieron de cerca su historia en La casa de los famosos Colombia recuerdan a Alfredo como uno de los personajes más divertidos y carismáticos de la temporada.

Su humor costeño, su recordada chaza de ventas y los altercados con Julián Trujillolo convirtieron en un protagonista inolvidable.

Además, Alfredo fue parte del grupo de los “papillentes”, con quienes demostró que la amistad dentro de la casa era más importante que cualquier estrategia de juego.