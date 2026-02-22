Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta es el séptimo eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026

Nicolás Arrieta obtuvo el menor porcentaje de votos y se convierte en el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Nicolás Arrieta se va de La casa de los famosos Colombia.
Nicolás Arrieta se despide de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

En la noche de este domingo 22 de febrero, se llevó a cabo la sexta gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, en la cual, Nicolás Arrieta se despidió para siempre de la competencia.

El exparticipante estaba en placa de nominados junto Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Yuli Ruiz, Alexa Torres, Karola Alcendra y Valentino Lázaro, con quienes tuvo su último brunch en las horas del mediodía.

¿Por qué se dieron dos eliminaciones en la séptima semana en La casa de los famosos Colombia 2026?

Durante esta última semana en la convivencia, los famosos han vivido varias emociones, ya que no solo hubo un eliminado, sino dos, tras la despedida de Maiker Smith, quien, por decisión del público, se fue de la competencia por “mueble” el pasado jueves 19 de febrero.

Sin duda, esto generó un gran revuelo entre los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026, quienes además de despedirse de uno de sus compañeros, les dieron la bienvenida a nuevos habitantes de la casa.

Nicolás Arrieta se despide de La casa de los famosos Colombia 2026.
Nicolás Arrieta es el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Se está hablando de los papás de los pollitos, Lady Noriega y Juancho Arango, los últimos famosos que llegaron a la competencia, el miércoles en la noche durante la gala.

¿Por qué Nicolás Arrieta fue eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026?

El público fue quien eligió y este fue el resultado final, sacando a Nicolás Arrieta del juego con una votación del 7.72%, o sea, la más bajita en comparación a la de sus demás contrincantes.

Nicolás Arrieta es el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia.
Nicolás Arrieta se va de La casa de los famosos Colombia.(Foto: Canal RCN)

Como es habitual, tras el incómodo posicionamiento, los participantes que no están en riesgo de eliminación, dicen por qué quieren que uno de sus compañeros de vaya de la competencia y luego de esto, los nominados van al cuarto en donde conocen los resultados de las votaciones.

Allí, va ingresando uno por uno, de acuerdo con los porcentajes obtenidos, lo que genera más intriga en quienes quedan esperando a escuchar su nombre para poder volver a la casa.

Finalmente, quedó Nicolás Arrieta como el séptimo eliminado de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

