Jhonny Rivera y Jenny López se han dado el sí y han sorprendido a sus fans saludándolos tras salir de la iglesia, compartiendo el momento en redes sociales.

¿Cómo fue la salida de Jhonny Rivera y Jenny López de la iglesia tras su boda?

A través de la cuenta oficial del cantante de 52 años, se compartió el emotivo momento en que los recién casados salieron de la iglesia y fueron recibidos con ovaciones por miles de personas en el corregimiento de Arabia, en Risaralda.

Jhonny Rivera documento en sus redes cómo fue su boda con Jenny López. (Foto: Canal RCN)

Entre la euforia de los asistentes, la pareja fue sorprendida con una lluvia de papeles de colores azul y gris, mientras los presentes coreaban con entusiasmo el nombre de la novia, Jenny López.

Tras este cálido recibimiento, Jhonny y Jenny se dieron un emotivo beso frente a todos.

Acto seguido Jenny subió a una limosina, mientras el artista se acercó a la multitud para estrechar manos y agradecer personalmente, antes de unirse a los familiares e invitados para continuar la celebración.

¿Cómo reaccionaron en redes a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Por medio de los comentarios en la serie de videos que compartió el intérprete de 'Siga Bebiendo', miles de fans, e incluso personas que no siguen su música, expresaron su emoción y enviaron numerosas felicitaciones a la pareja.

Llorar viendo gente buena ser feliz es mi pasión", "¡¡¡Qué hermosos!!! Dios los guarde por siempre" y "De verdad te lo merecías, gran artista", fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Jhonny Rivera saludo a sus fans que fueron a presenciar su boda en Arabia, Risaralda. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es la diferencia de edad de Jhonny Rivera y Jenny López?

La diferencia de edad entre Jhonny Rivera y Jenny López ha sido uno de los temas más comentados desde que la pareja hizo pública su relación.

Con más de 50 años, Jhonny tiene cerca de 30 años más que Jenny, quien actualmente tiene 22 años, lo que no ha impedido que su historia de amor avance con normalidad.

A pesar de la brecha generacional, ambos han demostrado que su relación se basa en respeto y complicidad. Sus seguidores destacan la conexión que tienen y celebran que, ahora como esposos, sigan compartiendo su vida y proyectos juntos, dejando claro que la edad no define su felicidad.