Yeferson Cossio y Carolina Gómez deslumbraron con sus outfits en la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López reunió a familiares, amigos y varias celebridades del entretenimiento, quienes no dejaron pasar la oportunidad de lucir sus mejores outfits. Entre ellos, destacaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez, quienes deslumbraron a los asistentes y a sus seguidores en redes sociales con su elegante y sofisticada apariencia.

¿Qué look eligieron Yeferson Cossio y Carolina Gómez para la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Yeferson Cossio optó por un traje negro con un diseño particular que resaltaba por su corte moderno y detalles únicos, mientras que Carolina Gómez eligió un vestido escotado de color verde esmeralda que combinó a la perfección con un abrigo blanco de terciopelo.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez lucieron elegantes en boda de Jhonny Rivera y Jenny López. (Foto: Canal RCN)

Los atuendos de ambos no solo reflejaron buen gusto, sino también la intención de mantener un equilibrio entre la formalidad de la boda y un estilo personal, lo que les permitió destacar sin opacar a los novios.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a los looks de Yeferson Cossio y Carolina Gómez para la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

En Instagram, donde el creador de contenido paisa mostró su look y el de su novia por medio de sus historias, generó que algunos comentaran que la pareja se veía increíble y que sus outfits eran perfectos para una boda de tal magnitud.

Los fans no solo elogiaron la combinación de colores y el estilo de sus prendas, sino que también celebraron que la pareja estuviera presente acompañando a los recién casados.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez se mostraron más unidos que nunca en boda de Jhonny Rivera y Jenny López. (Foto: Canal RCN)

¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez pensaban separarse?

En medio de los comentarios sobre su estilo, también surgieron preguntas sobre la relación de la pareja, que en ocasiones ha sido objeto de rumores sobre una posible separación.

Sin embargo, su aparición conjunta en la boda de Jhonny Rivera y Jenny López dejó claro que siguen unidos y en armonía. La manera en que se mostraron, dándose un emotivo beso y disfrutando del evento, sirvió para disipar cualquier especulación y confirmar que su relación continúa firme.