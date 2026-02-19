Yeferson Cossio preocupa por su salud: personal médico llegó a su casa

El reconocido influenciador colombiano Yeferson Cossio vuelve a preocupar a sus millones de seguidores en redes sociales al compartir nueva información sobre su estado de salud tras varias semanas de haber sufrido fallas cardiacas. En las últimas horas el creador de contenido tuvo que ser nuevamente asistido por personal médico, esta vez desde su casa.

¿Yeferson Cossio tiene fallas en su corazón?

A mediados de diciembre del 2025 Yeferson Cossio alarmó a sus fanáticos y seres queridos al ser internado en un hospital en Cartagena por fallas cardiacas. En aquella ocasión, el creador de contenido tuvo que ser intervenido de urgencia para hacer un procedimiento en su corazón y pocos días después fue dado de alta.

¿Qué se sabe del estado de salud actual de Yeferson Cossio? | Foto: Freepik

Según comentó en aquella ocasión, estas fallas aparecieron debido a que no estaba descansando lo suficiente para que su cuerpo pudiera recuperarse del trajín del día, pues entre fiestas y obligaciones alcanzaba a tomar máximo cuatro horas de sueño.

Poco después de este episodio, el influenciador volvió a tener una nueva recaída de la que salió bien librado. Sin embargo, en las últimas horas compartió nueva información en la que reveló que estaba siendo atendido por personal médico en su casa.

¿Por qué personal médico llegó a casa de Yeferson Cossio?

En un reciente video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yeferson Cossio mostró una inesperada escena: apareció acostado en su cama, usando únicamente una pantaloneta, mientras personal médico monitoreaba sus latidos con varios cables posicionados a lo largo de su cuerpo.

El creador de contenido no dio mayores detalles sobre lo que estaba sucediendo y solo escribió “ahí vamos” junto a un emoji de corazón vendado. Por ahora, sus seguidores manifestaron preocupación y le pidieron que explicara qué estaba pasando, mientras otros le enviaron mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación.

Por lo pronto, queda esperar a que el creador de contenido se pronuncie al respecto para entregar más detalles de lo que estaría sucediendo con su salud.