Macarena, hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, le jugó una divertida broma a su abuela; esto le hizo

Macarena, hija de Tatán Mejíay Maleja Restrepo enamoró las redes sociales por una pequeña broma que le jugó a su abuela Yaya.

Macarena, hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, comparte la reacción de su abuela tras jugarle una broma. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo fue la broma que le hizo Macarena Mejía a su abuela Yaya?

En la secuencia compartida en la cuenta de Macarena que cuenta con más de 120 mil seguidores, la pequeña explica que en la finca familiar no hay espejos porque a nadie le importa cómo se ven y que lo importante es cómo se sientan.

Pero que su abuela llevó un espejo grande que cuida mucho y que por eso decidió escondérselo para ver su reacción.

En lo que sigue del video, se le puede ver a la abuela Yaya desesperada buscando el espejo mientras Maleja Restrepo, en total complicidad con Macarena, le pregunta que por qué lleva espejos a la finca.

Yaya le responde que a ella sí le gusta verse mientras lo sigue buscando con insistencia.

Maleja le dice que eso no es nada y que no se preocupe, sin embargo, la abuela Yaya dice que le puede dar un ataque si no lo encuentra porque para ella es un espejo significativo e importante.

“Les voy a contar por qué en mi finca no hay espejos. Porque a nadie le importa como se ve, lo que importa es como te sientes”, expresó Macarena en su publicación.

Yaya incluso le pregunta a Tatán y a su hermana por el espejo, dándole los detalles de forma y color y diciéndoles que lo necesita para mirarse el ojo, mientras Maleja la toma del pelo diciéndole que cuál ojo se necesita ver en doble sentido, desatando la risa de los presentes.

¿Cómo recuperó el espejo la abuela de Macarena Mejía?

Luego hicieron la dinámica del regalo rob4do y fue entonces cuando la abuela de Macarena se dio cuenta que estaba siendo víctima de una pequeña broma orquestada por la niña.

Yaya se emocionó mucho al encontrar su espejo y dijo que no lo volvería a soltar para que no se lo vuelvan a coger.

La publicación de Macarena se llenó de comentarios y reacciones positivas, donde muchos no solo resaltaron lo divertido del video sino la sencillez de Macarena y la frase donde dice que no importa cómo se vean sino cómo se sientan.