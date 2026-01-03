¿Se apagó la llama? Actriz de Diomedes habría terminado su matrimonio tras 15 años de unión

Laura Rodríguez, recordada por su papel de Lucía en la aclamada telenovela del Canal RCNDiomedes, el cacique de la junta ha generado curiosidad entre los internautas por su presente sentimental.

Laura Rodríguez se habría separado tras 15 años de matrimonio. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

¿Laura Rodríguez terminó su matrimonio con Héctor Sanchez?

La actriz, que se ha vuelto muy activa en redes sociales, ha aparecido en la mayoría de las ocasiones sin su esposo, el también actor Héctor Sánchez.

Además, publicó una interacción en las cajas de preguntas de Instagram donde un seguidor le comentó que se veía muy linda y que le sentaba estar soltera.

Artículos relacionados Viral Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias

Este tipo de publicaciones han desatado una ola de rumores y comentarios sobre una posible ruptura de la pareja tras más de 15 años de matrimonio.

Aunque ninguno de los dos ha querido dar detalles, el distanciamiento y las publicaciones en solitario de ambos han avivado las especulaciones sobre su separación.

Sin embargo, Laura continúa siguiendo a Héctor en redes sociales, lo que ha generado confusión entre los internautas que intentan descifrar el verdadero estado de su relación.

¿En qué producciones ha actuado Laura Rodríguez?

La actriz, con una extensa carrera en televisión, ha participado en varias producciones, además de Diomedes, como “Amor Sincero”, “Garzón Vive”, “Comando Élite” entre otras, consolidándose como un rostro reconocido en la pantalla nacional.

En 2021, Laura Rodríguez superó una parálisis facial que puso a prueba su fortaleza personal y profesional.

Lejos de detener su carrera, este episodio la impulsó a demostrar que su pasión por la actuación es más fuerte que cualquier obstáculo.

Recientemente, participó en la serie de Netflix “Estado de Fuga”, junto a Andrés Parra, basada en el libro “Satanás” de Mario Mendoza.

La producción narra la historia de un colombiano marcado por la guerra y los traumas que lo llevan a cometer uno de los actos más crueles ocurridos en Bogotá a finales de los años ochenta.

Este papel, aunque secundario, reafirma que Laura no está retirada de la actuación y que aún tiene mucho talento por mostrar.

Artículos relacionados Maleja Restrepo Maleja Restrepo sorprendió a Tatán Mejía con una respuesta que causó revuelo: "Que me siga rompiendo"

Su capacidad para interpretar personajes complejos y su disciplina artística la mantienen vigente en la industria, demostrando que su carrera continúa en ascenso.

Entre rumores y especulaciones, la actriz se mantiene activa, mostrando que su esencia está en la actuación y que su historia en el amor aún tiene muchos capítulos nuevos por escribir, o al menos eso parece.