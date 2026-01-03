Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Se apagó la llama? Actriz de Diomedes habría terminado su matrimonio tras 15 años de unión

La recordada actriz de la telenovela Diomedes enfrenta rumores de separación tras más de 15 años de matrimonio.

Laura Rodríguez despierta rumores sobre su ruptura matrimonial. (Foto de la mujer Freepik) (Foto de Orlando Liñan Canal RCN)

Laura Rodríguez, recordada por su papel de Lucía en la aclamada telenovela del Canal RCNDiomedes, el cacique de la junta ha generado curiosidad entre los internautas por su presente sentimental.

Laura Rodríguez se habría separado tras 15 años de matrimonio. (Foto Canal RCN)

¿Laura Rodríguez terminó su matrimonio con Héctor Sanchez?

La actriz, que se ha vuelto muy activa en redes sociales, ha aparecido en la mayoría de las ocasiones sin su esposo, el también actor Héctor Sánchez.

Además, publicó una interacción en las cajas de preguntas de Instagram donde un seguidor le comentó que se veía muy linda y que le sentaba estar soltera.

Este tipo de publicaciones han desatado una ola de rumores y comentarios sobre una posible ruptura de la pareja tras más de 15 años de matrimonio.

Aunque ninguno de los dos ha querido dar detalles, el distanciamiento y las publicaciones en solitario de ambos han avivado las especulaciones sobre su separación.

Sin embargo, Laura continúa siguiendo a Héctor en redes sociales, lo que ha generado confusión entre los internautas que intentan descifrar el verdadero estado de su relación.

¿En qué producciones ha actuado Laura Rodríguez?

La actriz, con una extensa carrera en televisión, ha participado en varias producciones, además de Diomedes, como “Amor Sincero”, “Garzón Vive”, “Comando Élite” entre otras, consolidándose como un rostro reconocido en la pantalla nacional.

En 2021, Laura Rodríguez superó una parálisis facial que puso a prueba su fortaleza personal y profesional.

Lejos de detener su carrera, este episodio la impulsó a demostrar que su pasión por la actuación es más fuerte que cualquier obstáculo.

Recientemente, participó en la serie de Netflix “Estado de Fuga”, junto a Andrés Parra, basada en el libro “Satanás” de Mario Mendoza.

La producción narra la historia de un colombiano marcado por la guerra y los traumas que lo llevan a cometer uno de los actos más crueles ocurridos en Bogotá a finales de los años ochenta.

Este papel, aunque secundario, reafirma que Laura no está retirada de la actuación y que aún tiene mucho talento por mostrar.

Su capacidad para interpretar personajes complejos y su disciplina artística la mantienen vigente en la industria, demostrando que su carrera continúa en ascenso.

Entre rumores y especulaciones, la actriz se mantiene activa, mostrando que su esencia está en la actuación y que su historia en el amor aún tiene muchos capítulos nuevos por escribir, o al menos eso parece.

Laura Rodríguez interpretó a la primera esposa de Diomedes.
Laura Rodríguez interpretó a Lucía Arjona, la primera esposa de Diomedes en la novela. (Foto Canal RCN)
