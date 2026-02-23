Jhonny Rivera se casó con Jenny y la ausencia de Jessi Uribe dio de qué hablar, ¿no lo invitaron?

Este domingo, 22 de febrero, el cantante de música popular Jhonny Rivera se casó con Jenny López en el corregimiento de Arabia, en Pereira, en una ceremonia que reunió a cerca de 350 invitados.

¿Qué famosos asistieron a la boda de Jhonny Rivera?

El evento llamó la atención de sus seguidores luego de que en redes sociales comenzaran a circular varios videos que dejaron ver la magnitud de la celebración.

La iglesia del pueblo fue el primer escenario de la jornada. Allí, habitantes del sector y asistentes pudieron presenciar la llegada de los novios y parte del desarrollo de la ceremonia.

Jhonny Rivera celebró su boda, pero la falta de Jessi Uribe encendió preguntas. (Foto: Canal RCN)

En las grabaciones que se difundieron en TikTok e Instagram se observó la presencia de invitados especiales y figuras reconocidas del entretenimiento colombiano, lo que generó múltiples comentarios por parte de los internautas.

Entre los asistentes se vio a creadores de contenido y artistas del género popular.

En los videos compartidos por usuarios se identificó a La Liendra y Dani Duke, quienes hicieron presencia en la ceremonia. También se vio a Francy y a Álzate, además de Yeferson Cossio y Carolina, su pareja.

Uno de los invitados que no pasó desapercibido fue Andy Rivera, hijo del cantante, quien acompañó a su padre en este momento especial.

En diferentes publicaciones se le observó participando activamente de la celebración y compartiendo con los habitantes del pueblo.

¿Por qué algunos artistas no estuvieron presentes boda de Jhonny Rivera?

Aunque la boda contó con la presencia de varias figuras del espectáculo, en redes sociales algunos usuarios se preguntaron por la ausencia de Jessi Uribe, Paola Jara y Luis Alfonso, quienes no fueron vistos en los videos que circularon del evento.

Los comentarios sobre su posible asistencia o ausencia surgieron especialmente en publicaciones relacionadas con la ceremonia religiosa, donde se concentraron la mayoría de las grabaciones compartidas por los asistentes y seguidores.

En el caso de Jessi Uribe, según lo que ha compartido en sus redes sociales, se le vio de viaje con Paola Jara en lo que sería el primer paseo familiar junto a su pequeña hija, Emilia.