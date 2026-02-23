Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera apodó a su hijo Andy como el “heredero de la soltería”: ¿qué pasó con Ximemua?

Crecen rumores de posible ruptura entre Andy Rivera y Ximemua tras comentario de Jhonny en su boda: “heredero de la soltería”.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál fue el apodo que Jhonny Rivera le dio a su hijo en su boda? | Foto: Canal RCN

El pasado 22 de febrero, se llevó a cabo una de las bodas más esperadas del año, la cual fue entre Jhonny Rivera y Jenny López, quienes llegaron al altar cerca de un corregimiento en Pereira, Risaralda.

Desde luego, Jhonny Rivera tuvo la oportunidad de compartir varios acontecimientos de lo que se llevó a cabo en su boda con Jenny, con quien tuvo la oportunidad de dar el “sí”, delante de sus allegados y reconocidas celebridades del entretenimiento, quienes asistieron a la ceremonia.

Por su parte, internautas generan miles de reacciones tras el inesperado comentario que le dijo Jhonny Rivera a su hijo Andy durante el evento y crecen los rumores de una posible ruptura entre el joven y Ximemua.

¿Cuál fue el inesperado comentario que Jhonny Rivera le hizo a su hijo Andy en su boda?

Cabe destacar que, una de las personas más importantes en la vida de Jhonny Rivera es su hijo Andy, quien también es un reconocido cantante, pero del género urbano y ha tenido la oportunidad de continuar con su gran trayectoria como cantante.

Esto le dijo Jhonny Rivera a Andy en su matrimonio. | Foto. Canal RCN

Así también, Andy Rivera se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir un video junto a su padre Jhonny, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, en la que le expresaron las siguientes palabras:


Andy Rivera dice: “bueno, pa, hágalo oficial por favor”, a lo que Jhonny Rivera le responde a su hijo: “ahora el heredero de la soltería, aquí se los presento”, agregó.

Desde luego, estas palabras han generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas tras las palabras que le dijo Jhonny Rivera al apodarlo como el: “heredero de la soltería”.

Este es el apodo que Jhonny Rivera le dio a su hijo en su boda. | Foto: Canal RCN

¿Por qué razón crecen los rumores de una posible ruptura entre Andy Rivera y Ximemua?

Recordemos que hace unos meses, el nombre de Andy Rivera y Ximena Castaño, más conocida como Ximemua, se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su relación durante una presentación del cantante en el Movistar Arena, en Bogotá, en el que se dieron un beso.

Sin embargo, ambas celebridades no han vuelto a compartir nada en conjunto mediante sus redes sociales, pues, aunque se reflejó que habían confirmado su relación, crecen las especulaciones acerca de una posible ruptura entre ambos.

Así también, las recientes palabras que le dijo Jhonny Rivera a Andy han generado una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales tras apodarlo como el “heredero de la soltería”.

Aunque por el momento, ni Andy Rivera, ni Ximemua han confirmado que terminaron, miles de internautas opinan acerca de una posible ruptura. Así también, no se ha visto en los videos que se han compartido en redes sobre la presencia de la creadora de contenido digital durante la ceremonia, pues no se han compartido por el momento, fotos, ni videos en los que apareciera en el evento.

