Luz Galeano, expareja de Jhonny Rivera asistió a su boda con Jenny López: así lo confirmó

La expareja de Jhonny Rivera y madre de Andy, asistió a la boda que el cantante llevó a cabo junto a Jenny López hace pocas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luz Mery Galeano, expareja de Jhonny Rivera, asistió a su boda. | Foto: Canal RCN y Freepik

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la especial boda que se llevó a cabo el pasado domingo 22 de febrero entre Jenny López y Jhonny Rivera.

Además, Jhonny Rivera compartió varios detalles acerca de lo que fue su boda junto a Jenny López, pues, tuvieron la oportunidad de consagrar su amor al dar el “sí” en el altar en Pereira, Risaralda.

Por su parte, varios navegantes han generado una infinidad de comentarios mediante las redes sociales tras la presencia de Luz Mery Galeano, la expareja de Jhonny Rivera y madre de Andy Riivera en la boda que el cantante de música popular tuvo con Jenny López.

¿Cómo se confirmó que Luz Mery Galeano, madre de Andy Rivera, estuvo en la boda de Jhonny Rivera?

Recordemos que, en el pasado, Jhonny Rivera tuvo una relación sentimental con Luz Mery Galeano, quien es la madre de Andy Rivera, uno de los artistas que más reconocimiento ha tenido en el género urbano.

Así también, miles de usuarios han generado una gran variedad de opiniones a través de las plataformas digitales acerca de la especial boda que se llevó a cabo entre Jhonny Rivera y Jenny López en las últimas horas.

¿Quién es la expareja de Jhonny Rivera? | Foto: Canal RCN

Por su parte, un detalle que no ha pasado por desapercibido por parte de los internautas fue una fotografía que salió a la luz mediante las redes sociales acerca de la presencia de Luz Mery Galeano en la boda de Jhonny Rivera.

Es clave mencionar que, aunque Luz Mery sostuvo una relación con Jhonny hace varios años, se ha evidenciado en las redes sociales que hay una buena amistad entre ambos en la actualidad, pues asistió a su reciente boda con Jenny López.

¿Cómo se confirmó la presencia de Luz Mery Galealo estaba en la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Cabe destacar que Luz Mery Galeano ha aprovechado la oportunidad para compartir mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 278 mil seguidores, una gran variedad de acontecimientos de lo que ha llevado a cabo en su vida cotidiana.

Por esta razón, Luz Mery compartió en las últimas horas en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 278 mil seguidores, una fotografía en la que confirmó que fue una de las invitadas a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López.

Así fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López. | Foto: Freepik

Así también, Luz Mery demostró su felicidad al acompañar a Jhonny Rivera en uno de los momentos más importantes de su vida, especialmente por consagrar su amor con Jenny López.

