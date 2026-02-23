Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Norma Nivia desata de nuevo rumores de embarazo tras video que circula en redes

Video de Norma Nivia reaviva rumores de embarazo por aparente pancita.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Norma Nivia genera rumores de embarazo tras foto viral. (Foto: Canal RCN)

La actriz Norma Nivia volvió a ubicarse entre las tendencias luego de que en redes sociales comenzara a circular una imagen en la que, según algunos usuarios, se le ve una leve pancita, lo que desató nuevamente rumores de embarazo.

¿Qué muestra el video que circula en redes sobre el supuesto embarazo de Norma Nivia?

Hace algunos meses, la actriz ya había generado revuelo por versiones similares. En esa ocasión, decidió pronunciarse para desmentir que estuviera esperando un bebé.

Sin embargo, pese a ese antecedente, el tema volvió a cobrar fuerza tras la difusión de un video reciente.

En el clip se observa a la pareja conformada por Norma Nivia y Mateo Varela tomados de la mano, en uno de los habituales videos que suelen realizar para sus redes sociales.

Norma Nivia genera rumores de embarazo tras foto viral. (Foto: Canal RCN)

La grabación está hecha desde un ángulo bajo, con la cámara ubicada prácticamente a ras del piso y enfocando hacia arriba.

Norma luce un gabán largo de color negro y, cuando pasa cerca del lente, algunos internautas aseguran que se alcanza a notar una pequeña barriguita.

A partir de ese momento, el video comenzó a compartirse acompañado de capturas de pantalla del instante exacto en el que se aprecia la supuesta pancita.

Las imágenes se replicaron en diferentes cuentas y generaron múltiples comentarios.

Entre las reacciones se leen mensajes como: “Lo vengo diciendo desde hace rato”, haciendo referencia a los rumores de un posible embarazo.

¿Qué dicen los seguidores sobre las especulaciones de embarazo de Norma Nivia?

Mientras algunos usuarios insisten en que la imagen confirmaría un embarazo, otros seguidores señalan que el ángulo de la cámara podría influir en la percepción.

También indican que no se tiene certeza sobre si el video es reciente o si corresponde a una grabación de tiempo atrás.

Norma Nivia genera rumores de embarazo tras foto viral. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que la relación entre Norma Nivia y Mateo Varela se consolidó tras su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, en semanas anteriores también circularon versiones sobre un posible matrimonio, luego de que en un video se escuchara a Mateo referirse a Norma como “esposa”, lo que aumentó las especulaciones en torno a su vida personal.

 

