Isabella Ladera habla sobre las transformaciones que ha vivido en el embarazo

Isabella Ladera compartió con sus millones de seguidores una actualización sobre cómo está viviendo este segundo embarazo.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre los cambios que está experimentando?

Recientemente, la modelo confirmó que será mamá y desde entonces ha estado en medio de la conversación pública, donde ha compartido varios detalles sobre cómo está atravesando esta nueva etapa en su vida junto a su pareja, Hugo García.

En esta ocasión, decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas en la que contó cuáles han sido los cambios emocionales que ha experimentado en este segundo embarazo. Cabe recordar que ya es mamá de una niña de cinco años, fruto de una relación anterior.

Isabella Ladera contó a sus millones de seguidores que este embarazo ha sido hermoso, pero que llora con frecuencia y que no tolera muchas cosas ni a muchas personas.

Isabella Ladera revela los cambios que ha tenido en el embarazo. (Foto: AFP)

“Y quiero estar en lo mío y ser muy mía, encerrada en una burbuja, pero de la nada quiero compartir con mi gente y estar rodeada de afecto”, expresó entre risas.

¿Qué otros detalles compartieron Isabella Ladera sobre su embarazo?

En esta misma dinámica, la modelo venezolana también reveló qué hace para mantener la piel de su abdomen hidratada y así prevenir la aparición de estrías, luego de que una seguidora le hiciera la pregunta.

Isabella explicó que ha optado por productos naturales dentro de su rutina diaria de cuidado.

“Mucho aceite de coco y una crema hecha por una amiga en la cocina con productos 100 % naturales”, respondió, detallando que procura ser constante con la aplicación para conservar la piel humectada durante esta etapa del embarazo.

Asimismo, contó sobre el peso que le están generando sus pechos en esta nueva etapa, situación que calificó como algo que la tiene “sufriendo”, pues era una de las preguntas que con mayor frecuencia le estaban haciendo sus seguidores, ya que en las imágenes se le ven más pronunciados.

Lo cierto es que, desde que compartió la noticia, Isabella Ladera ha dejado ver su emoción y lo feliz que está viviendo esta nueva etapa junto a Hugo García, con quien mantiene una relación desde el año pasado.