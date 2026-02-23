Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera habla sobre las transformaciones que ha vivido en el embarazo

Isabella Ladera habló de los cambios físicos y emocionales que vive en medio de su segundo embarazo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Ladera actualiza sobre su embarazo y cuenta los cambios que ha tenido.
Isabella Ladera revela los cambios que ha tenido en el embarazo. (Fotos: AFP y Freepik)

Isabella Ladera compartió con sus millones de seguidores una actualización sobre cómo está viviendo este segundo embarazo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre los cambios que está experimentando?

Recientemente, la modelo confirmó que será mamá y desde entonces ha estado en medio de la conversación pública, donde ha compartido varios detalles sobre cómo está atravesando esta nueva etapa en su vida junto a su pareja, Hugo García.

En esta ocasión, decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas en la que contó cuáles han sido los cambios emocionales que ha experimentado en este segundo embarazo. Cabe recordar que ya es mamá de una niña de cinco años, fruto de una relación anterior.

Artículos relacionados

Isabella Ladera contó a sus millones de seguidores que este embarazo ha sido hermoso, pero que llora con frecuencia y que no tolera muchas cosas ni a muchas personas.

Isabella Ladera actualiza sobre su embarazo y cuenta los cambios que ha tenido.
Isabella Ladera revela los cambios que ha tenido en el embarazo. (Foto: AFP)

“Y quiero estar en lo mío y ser muy mía, encerrada en una burbuja, pero de la nada quiero compartir con mi gente y estar rodeada de afecto”, expresó entre risas.

¿Qué otros detalles compartieron Isabella Ladera sobre su embarazo?

En esta misma dinámica, la modelo venezolana también reveló qué hace para mantener la piel de su abdomen hidratada y así prevenir la aparición de estrías, luego de que una seguidora le hiciera la pregunta.

Artículos relacionados

Isabella explicó que ha optado por productos naturales dentro de su rutina diaria de cuidado.

“Mucho aceite de coco y una crema hecha por una amiga en la cocina con productos 100 % naturales”, respondió, detallando que procura ser constante con la aplicación para conservar la piel humectada durante esta etapa del embarazo.

Isabella Ladera actualiza sobre su embarazo y cuenta los cambios que ha tenido.
Isabella Ladera revela los cambios que ha tenido en el embarazo. (Foto: AFP

Asimismo, contó sobre el peso que le están generando sus pechos en esta nueva etapa, situación que calificó como algo que la tiene “sufriendo”, pues era una de las preguntas que con mayor frecuencia le estaban haciendo sus seguidores, ya que en las imágenes se le ven más pronunciados.

Lo cierto es que, desde que compartió la noticia, Isabella Ladera ha dejado ver su emoción y lo feliz que está viviendo esta nueva etapa junto a Hugo García, con quien mantiene una relación desde el año pasado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura conmueve a sus fans al mostrar los primeros pasos de su bebé en redes La Segura

La Segura conmueve a sus fans al mostrarles los primeros pasitos de su bebé: "lo amo"

La Segura ha compartido con sus miles de seguidores los primeros pasos que dio su bebé Lucca, conmoviendo por el tierno momento.

Norma Nivia desata rumores de nuevo de embarazo, esta foto sería la prueba Norma Nivia

Norma Nivia desata de nuevo rumores de embarazo tras video que circula en redes

Video de Norma Nivia reaviva rumores de embarazo por aparente pancita.

Expareja de Jhonny Rivera asistió a su boda con Jenny López: con esta foto lo confirmó en sus redes Jhonny Rivera

Luz Galeano, expareja de Jhonny Rivera asistió a su boda con Jenny López: así lo confirmó

La expareja de Jhonny Rivera y madre de Andy, asistió a la boda que el cantante llevó a cabo junto a Jenny López hace pocas horas.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta habla de las enseñanzas. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta recibió un premio tras su eliminación en La casa de los famosos; ¿de qué se trata?

Nicolás Arrieta fue premiado por su humor irreverente tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

El parecido de una persona con Yeison Jiménez en la boda de Jhonny Rivera generó revuelo en redes. Jhonny Rivera

Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión Talento internacional

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología